La migrante nicaragüense Freydelin Toruño, de 21 años, acudió como de costumbre a su puesto de venta de flores ambulante en Miami, Estados Unidos sin imaginar que sería asaltada y arrastrada por el conductor de un vehículo que se dio a la fuga.

“Estoy aquí y solo recuerdo cuando iba colgada en ese carro y no quería perder la vida”, declaró Toruño a la cadena Telemundo.

Fue el 24 de mayo que la migrante fue agredida por un desconocido entre la 49 calle del West y la 12 avenida de Hialeah, mientras vendía sus flores.

La joven nicaragüense relató que ella vende en las calles y en el momento del incidente estaba en el carril de en medio cuando un muchacho que solo hablaba inglés la detuvo para supuestamente comprarle el producto y le pidió precios de unas rosas y ella le respondió.

El sujeto le mostró un billete de 50 dólares, ella le dio las flores y el cambio, sin embargo, no le pagó. “En ese momento se dio la luz del semáforo, intentó agarrar mi cambio y el arrancó, quedé prensada en el cristal y el carro”, Toruño denunció que fue arrastrada por varias cuadras.

“En ese momento yo pensé aquí quedé, aquí morí, cuando volteó a ver a los demás carros sobre mí y lo que hice fue taparme la cara. Fue un momento de angustia de pánico usted no se imagina la sensación tan horrible que uno tiene porque piensa que va a quedar en esa calle y por 50 dólares”, lamentó la afligida mujer a Telemundo51.

Mientras personal de rescate logró atender a la afectada el sospechoso se dio a la fuga y una conductora que presenció el hecho filmó con su video y tomó la placa del vehículo implicado.

“La verdad no sé cómo estoy acá digo que es un milagro de Dios, porque hubieses quedado debajo de ese carro porque me iba arrastrando, quiero que se haga justicia para, así cómo fui yo hoy y mañana puede ser cualquiera y no es justo que nosotros andemos trabajando en el sol y que venga un ingrato arrebatarnos la vida por 50 o 100 dólares”, reflexionó Toruño.

Las autoridades de Miami-Dade aseguraron a la televisora que investigan este caso y solicitan a las personas que sí reconocen el auto implicado se comuniquen de inmediato para encontrar al sospechoso.