Familias miskitas nicaragüenses se encuentran hacinadas en Costa Rica, lanzan SOS

07:00 AM

La líder indígena Susana Cunningham, o “mamá Grande” solicitó ayuda humanitaria para unas 300 familias miskitas que se han desplazado durante los últimos cinco años a Costa Rica. Algunas se encuentran en condiciones de hacinamiento, sin alimentos y con enfermedades de salud.

En una entrevista a 100%Noticias, Mamá Grande primero agradeció al gobierno de Costa Rica por brindar refugio a los nicaragüenses que son perseguidos por el régimen de Daniel Ortega.

Al mismo tiempo, aprovechó para pedir ayuda para los miskitos que han dejado sus tierras a consecuencia de la violencia en el caribe nicaragüense.

La líder indígena informó que las familias miskitas desplazadas, ahora viven en La Carpio, Alajuelita, Los Rieles, Pavas, Limón, Los Chiles y Talamanca en la vecina región del sur. Sin embargo, algunas familias no pueden pagar un alquiler muy caro, “ellos se fueron a sembrar pedacitos de tierra, que han conseguido para su propio autoconsumo”.

También solicitaron ayuda con alimentos debido a que los miskitos están enfermos con gripe, fiebre y diarrea, “no sabemos si es el agua o qué, estamos tomando limonada, pero hay familias con enfermos y hambrientos, es demasiado, ahorita en la mañana me han llamado diez familias, ayer fuimos a pedir alimento allá en la iglesia dolorosa, 30, familias y yo no sé qué hacer”.

Seguro médico

La líder indigena expresó que es urgente que los miskitos cuenten con un seguro médico. También informó que la semana pasada la Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR) visitó el lugar donde viven las familias.

“Nos visitó en nuestras casas y vio la necesidad en la que estamos, pues estamos viviendo en piso de tierra, muy difícil mucho frío, mucha tos, mucha diarrea ellos en medio de esta situación vinieron a visitarnos. Este SOS es para que ACNUR nos apoye con las familias muy necesitadas, urgentemente necesitadas de seguro médico”.

También expresó que el nuevo método para concretar las citas en migración es un obstáculo para que los refugiados puedan legalizarse “no tienen la oportunidad de tener cita migratoria porque no levantan las llamadas y así pasamos días y semanas. Necesitamos urgentemente que nos atiendan a la comunidad indígena miskito, la cita migratoria para que ellos puedan registrarse, teniendo sus documentos legales en Costa Rica puedan trabajar, sí, para el alimento somos buenos para trabajar, no podemos trabajar en oficinas porque nuestro nivel es bajo muchos no hablamos español, muchos saben escribir. Entonces necesitamos acompañamiento”.

Tierras indígenas libres

Mamá Grande expresó que lo único que los miskitos demandan es que las tierras indígenas sean libres porque viven de lo que siembran.

“Muy difícil el exilio, nosotros queremos regresar a nuestras tierras, que los derechos humanos hagan todo lo posible para que las tierras indígenas sean libres, porque nosotros vivimos en nuestras propias tierras y vivimos de lo que sembramos y cosechamos”.

Resalta que en el exilio, la comunidad no tiene la oportunidad de sembrar y cosechar su propio alimentos.

También destacó que la Fundación del Río va a beneficiar a unas 25 mujeres para que cultiven la tierra “es un esfuerzo grande porque todo es caro, pero la inmensa mayoría somos más de 300 familias aquí en Costa Rica”.

Agrega “Hemos estado pidiendo saneamiento, restitución de nuestros derechos humanos como pueblo autónomo, la Costa Atlántica es toda Nicaragua para que podamos regresar y si esto es imposible, pues estamos clamando a las autoridades de aquí queremos emprender”.

La Fundación del Río implementará un proyecto que beneficiará al menos a 20 familias indígenas miskitu, es decir 92 personas que fueron obligadas a desplazarse desde sus territorios en Nicaragua hacia Costa Rica.

Mamá Grande, es una líder indígena, originaria de Waspán, un municipio de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte de Nicaragua, donde la mayoría de sus habitantes hablan su propio idioma, el miskito.