Niño de 7 años vende limonada en EEUU para apadrinar a niños en Nicaragua

El pequeño Tristan Barker, de 7 años, instaló un puesto de limonada afuera de su casa en Dan River Church Road, condado de Halifax, Estados Unidos, con las ganancias que obtiene quiere ayudar a un niño de Nicaragua en edad escolar, así lo reveló a The Gazette Virginian.

Este niño se inspiró en la experiencia de Jennifer Chappell, una misionera local que asiste a la iglesia Bautista Fork y compartió con él y su familia sobre el ministerio nicaragüense “Sálvalos uno por uno”, del que forma parte hace 16 años.

Hace tres meses esta misionera visitó Nicaragua, era la vez 40 y el pequeño Tristan quedó fascinado con la experiencia de ayudar a los más necesitados que despertó su curiosidad y preguntó a su familia como él podía involucrarse.

Fue durante un servicio religioso que el pastor de la iglesia habló de la pobreza en el país centroamericano y de como la misionera se había enamorado de los nicaragüenses, luego Tristan le preguntó a su madre cómo podía ayudar a los niños necesitados.

“Me encanta ayudar a otras personas y aprender sobre otros países y culturas en la escuela”, dijo Tristan a Gazette Virginian.

Así nació el puesto de limonada del cual Teresa, madre de este pequeño de gran corazón no pensó que atraería a tantas personas.

“Íbamos a hacerlo por un día”, dijo. “Como tuvo éxito, decidimos ir de nuevo al día siguiente”.

Esta organización patrocina a niños nicaragüenses en edades educativas y los equipa con uniformes, calcetines, zapatos, mochilas y útiles escolares básicos.

El Ministerio empezó apadrinando a 120 niños y actualmente son más de 2,500 los menores beneficiados.

“La educación es muy importante”, dijo. “Necesitamos más de la positividad de Tristan en esta área. Su corazón y compasión por los demás es asombroso”, expresó la misionera Jennifer Chappell.

Para ayudar a Save Them One by One, puede contactar a Chappell al 434-470-3678.