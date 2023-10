Joven de comunidad de Jinotega emigra a Guatemala en busca de convertirse en cantante y necesita likes

Oriundo de Rodeito, en Yalí, Jinotega, el joven David Ruiz, de 27 años, por primera vez salió de su comunidad rumbo a Guatemala, a buscar apoyo para convertirse en cantante.

“Vine a buscar una oportunidad para que me conozca la gente. Es la primera vez que salgo del país. Como ya había visto un paisano que vino para acá, el Lobito Solitario, decidí venir”, señaló Ruiz.

El joven dice que no sabe a qué distancia está Yalí de Managua y confesó que vive en una comunidad, donde trabajaba en agricultura, ayudando a productores a sembrar frijoles, maíz y papa.

En Nicaragua habita con sus padres y un hermano, y compartió que viajó durante tres días, además, con mucha humildad y sinceridad dijo que sus padres no querían que saliera, porque les daba miedo al saber que era novato, pues ni la ciudad de Jinotega ni su departamento conoce. Esta fue su primera vez saliendo de su casa, llegó a Estelí y de ahí se fue a Guatemala.

“Tenía inquietud desde que vi al rancherito y miré que lo apoyaban, no quiero ser el rancherito, yo soy David Ruiz El Ruiseñor”, señaló.

También dijo que eligió el mote de “Ruiseñor” porque es un pájaro “humilde” que impresiona cuando canta.

Necesita likes en entrevista

Salió con 340 dólares y dice que es de escasos recursos, pero una persona llamada Cristina Palacios, salvadoreña que conoció en Tik Tok miró que cantaba y decidió apoyarlo para que viajara a Guatemala, a la tienda Qana Gladys.

“En Nicaragua no hay cómo darse a conocer y le pedí ayuda a ella para venirme a Guatemala. Con ella nos conocemos por las redes, no en persona. Yo le conté lo que yo quería en las redes, miré de Qana Gladys y le conté que era mi sueño. Le dije que en Guatemala apoyan a las personas, me dijo que estaba bien y me iba a ayudar”, señaló.

“Si llega a 20 mil tendrías una grabación, depende de las personas que te van a ver en un videoclip oficial como todo un cantante, si te apoyan”, le dijo el entrevistador de la tienda Qana Gladys, que con recursos propios apoya a jóvenes talentosos para darlos a conocer en Guatemala

“Los que miren el video tienen el derecho a dar su opinión, si les gusta o no”, dijo el Ruiseñor, que interpretó a capela “Me caí de la nube en que andaba”. También dijo que le gusta la música de Cornelio Reyna y para finalizar interpretó un tema de Los Rehenes.

Quienes deseen apoyarlo, pueden ubicarlo en redes sociales como David Ruiz “Ruiseñor” y entrar a la página Qana’ Gladys para darle like a su entrevista y ayudarle para que le graben su video.