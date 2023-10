Ecuatoriano mató con un martillo a nicaragüense en España, estaban en proceso de separación

10:10 AM

Ana Marjuris Reyes Alvárez convenció a su hermana menor Erica Vanessa, de 22 años, de emigrar a España, la joven dejó en Nicaragua un niño que no era su hijo, pero lo había criado como tal en los últimos años. El feminicidio de la nicaragüense ha conmocionado a la comunidad de Utrera, España.

Erica Vanesa murió como consecuencia de varios golpes que recibió en la cabeza con un objeto contundente tipo martillo, informaron a EFE fuentes de la investigación este martes.

Españoles y Nicaragüenses en Utrera solidarios con familia de nicaragüense víctima de feminicidio.

Los golpes estaban repartidos en varias zonas de la cabeza de la víctima, añadieron las fuentes, que precisaron que no se encontraron otras heridas en el cuerpo de la mujer.



El objeto usado para asesinar a la joven no ha sido localizado por los agentes de la Guardia Civil. Pocas horas después del crimen las autoridades detuvieron al autor del crimen, cuando estaba escondido en un hostal de Utrera. El marido de la mujer, es un ecuatoriano de 43 años con quien estaba en proceso de separación.



El marido no ha colaborado de momento en la investigación del caso, y la Guardia Civil informó que va a agotar los plazos para ponerlo a disposición judicial.

Erica Vanessa salió de su natal Talolinga (30 kilómetros de Nueva Guinea, Nicaragua) y se asentó en la localidad sevillana de Utrera para emprender una nueva vida compartiendo vivienda con su hermana y su marido.

Horas más tarde del hallazgo del cadáver de la joven el sujeto de iniciales N. A. C. T, y único sospechoso del crimen de Erica Vanessa fue detenido por la policía española.

“El día de ayer la asociación nicaragüense se llenó de luto al recibir la noticia de que una de nuestras compatriotas, Erica Vanessa había sido asesinada por su pareja”, expresó a 100%Noticias el presidente de la asociación nicaragüense Sevilla-España, José Daniel Rodríguez Madrigal.

Señaló que esta organización está dando acompañamiento a Ana Marjuris Reyes Alvárez, hermana de la víctima. “Desde la asociación condenamos este crimen machista. Donde un esposo que no aceptaba, una pareja que no aceptaba la separación desgraciadamente tuvimos este desenlace”, expresó Rodríguez.

Asimismo, hizo un llamado a la comunidad migrante para estar alerta ante indicios que puedan amenazar la integridad de las personas y precisó que este 1 de agosto se realizará una vigilia frente al Ayuntamiento de Utrera para solidarizarse con la hermana de la víctima en un acto de protesta por lo acontecido.

“Queremos agradecer a todas las autoridades, a la Guardia Civil un trabajo muy profesional, un cuerpo de seguridad de la ciudad de Utrera que en cuestión de horas capturó al presunto sospechoso”, dijo el activista.

“También queremos agradecer a las autoridades del Ayuntamiento de Utrera que se han puesto a disposición de la familia, han condenado el acto y también colaborarán para poder repatriar el cuerpo de nuestra compatriota”.

Otra de las asociaciones que se sumó a la condena del femicidio de esta migrante nicaragüense es la “Plataforma Ciudadana de Astorga por la Igualdad y contra la Violencia”, que este 31 de julio leyeron un manifiesto durante la concentración realizada frente al Ayuntamiento de Utrera.

“2022 ha sido un año terrible de violencia contra las mujeres en España. Llegamos a julio 2023 y sigue todo igual o peor, 31 mujeres han sido asesinadas en lo que va de año. La semana pasada tres mujeres han perdido la vida prematuramente: 26, 29 y 22 años, asesinadas de una manera atroz y con una crueldad extrema, por los hombres que eran, o habían sido sus parejas”, reza parte del manifiesto leído.

Este acto también contó con la presencia de la alcaldesa en funciones Consuelo Navarro, quien además condenó el acto.

"Ya se ha mantenido un primer contacto con la familia de la joven, que era de nacionalidad nicaragüense y, lógicamente, la mayor parte de sus parientes viven fuera", dijo la funcionaria.

Este 1 de agosto los nicaragüenses realizarán una vigilia para manifestar su solidaridad con la familia de Erica y seguir condenando la violencia machista.

La Asociación de Nicaragüenses de Sevilla se han mostrado solidarios en medio de este dolor y tragedia de esta migrante.