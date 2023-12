Cubanos prefieren quedarse en Nicaragua ante la falta de oportunidades en Cuba

Los cubanos narraron que Nicaragua es una dictadura, pero no se compara a Cuba porque pueden trabajar y salir adelante

Con 27 años un cubano llamado Roger narró a La Prensa de Nicaragua que en 2020 llegó desde su natal Camagüey al país centroamericano para comprar mercadería y venderla en Cuba, sin embargo, terminó viviendo en Managua y logró trasladarse con su esposa e hijo, destacó el sitio 14yMedio.

“Nicaragua, aunque se dice que está en dictadura, es muy diferente a mi país. Aquí hay oportunidades y si las sabes aprovechar, te va muy bien. La segunda vez que vine, me traje a mi esposa y decidimos quedarnos, aprovechamos la oportunidad”, contó convencido Roger.

Este cubano inicialmente se dedicó a la venta de comida rápida en el populoso mercado Oriental de la capital, pero ahora divide su tiempo entre ser chofer y reparar electrodomésticos.

Desde noviembre de 2021 que el régimen de Daniel Ortega eximió de visado a los cubanos, muchos migrantes se han visto atraído para salir de la isla y seguir “La ruta de los Volcanes” como se le llama en Cuba al tránsito nicaragüense que los conduce hasta Estados Unidos.

Sin embargo, algunos como Marina al llegar a suelo pinolero desisten de continuar el éxodo hacia el Norte porque comparan la vida que llevaban en Cuba con la que tienen en Nicaragua y se convencen que tienen la oportunidad de salir adelante.

Según Marina, al llegar a Nicaragua se vio sin dinero para continuar su ruta migratoria y decidió quedarse unos días en Managua probando suerte y comenzó a vender dulces en un mercado capitalino.

"Mi meta era Estados Unidos, pero analicé que con la venta me iba bien y me sentía cómoda en Nicaragua (...). Yo me siento aún como en mi país, pero más tranquila", asevera.

Marina dice que desde que vive en Nicaragua ya ha podido viajar dos veces a Cuba y ver a sus hijos, pero de vivir en Estados Unidos pasaría mucho tiempo para volverlos a ver.

"En el supermercado lo raro es ir y no encontrarse a algún cubano", asegura Julio, colaborador de 14ymedio en Managua.

Añade que "en los últimos 15 o 20 días también me los he encontrado en la barbería, en la fila de un Subway para ordenar, en una tienda de juguetes, en el cine, tomándose fotos en el viejo centro. Con toda seguridad, la gran mayoría está de pasada", explica, aunque no descarta que muchos terminen quedándose.

Otra de las dificultades que se suma a los cubanos recién llegados a Managua, es que al menos tres líneas aéreas han suspendido sus vuelos y algunos debieron pagar elevadas tarifas resultando ahora sin dinero para continuar su ruta migratoria.