¿Quién es el nicaragüense que inmortalizó a Sheynnis Palacios en una moneda?

Equipo de Periodistas

Abril 18, 2024 09:41 AM

El ingenioso trabajo del artista nicaragüense Juan Díaz, originario de Niquinohomo, Masaya, conquistó las redes sociales en las últimas semanas al grabar el rostro de la Miss Universo Sheynnis Palacios en una moneda de un córdoba, un emotivo homenaje a su triunfo.

Díaz, quien además de ser artista es mecánico industrial de profesión y reside en Costa Rica desde hace 27 años, talló con minuciosa precisión la imagen de Palacios en la moneda durante sus tiempos libres, capturando su belleza y esencia de manera impresionante.

La obra, que simboliza el orgullo de los nicaragüenses por su reina, ha sido recibida con gran entusiasmo por el público, quienes la han calificado como "impresionante", "inspiradora" y "un verdadero símbolo nacional".

En una entrevista con 100% Noticias, Díaz compartió su experiencia. "Yo trabajo en metal, fabrico tornos y máquinas, de ahí percibo mis ingresos", dijo Díaz. "Pero cuando tengo tiempo libre, lo dedico al arte en metal, ya sea en chatarra o monedas".

El artista no es ajeno a plasmar figuras en monedas, ya que años atrás estampó el rostro de Alvarito Conrado y otros mártires de la represión de abril de 2018.

Díaz explica que su técnica artística proviene de Estados Unidos y se llama "power nickel coin", que consiste en transformar una moneda fuera de circulación, borrando la imagen anterior para plasmar un nuevo rostro después de largas horas de esfuerzo.

En el caso de la moneda de Sheynnis Palacios, le tomó un día de trabajo, pero con satisfacción dice que valió la pena por ser la primera reina universal de Nicaragua. Desde que se divulgó la obra, no ha parado de recibir felicitaciones.

La repercusión de la obra ha sido tal que algunos usuarios incluso se han ofrecido a comprar la moneda con el rostro de Sheynnis Palacios.

Sin embargo, Juan Díaz, con humildad y sencillez, ha expresado que no busca vivir de su arte y que continuará trabajando en sus ratos libres para crear nuevas imágenes de la Miss Universo, impulsado por la pasión y el orgullo que siente por su talento y por su país.

Ante la gran demanda que ha generado su obra, Díaz ha expresado: "He tenido muchos pedidos, pero mi trabajo me mantiene muy ocupado, Si Dios me lo permite acelero el proceso y hago más, tal vez no para negocio si no para amistades cercanas".