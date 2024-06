Nicaragüenses demandan en EEUU la redesignación del TPS

Equipo de Periodistas

Junio 13, 2024 01:41 PM

Un grupo de manifestantes nicaragüenses se dieron cita al sur de la Florida para solicitar al presidente Joe Biden una redesignación del Estatus de Protección Temporal (TPS).

Los inmigrantes y activistas que participaron en el plantón destacaron la importancia de esta medida por beneficiar unos 400 mil compatriotas aproximadamente, muchos de ellos llegaron a Estados Unidos después de 1998.

"Un TPS es importante para los nicaragüenses porque nos daría la oportunidad de tener permisos de trabajo, vivir con dignidad, y obtener una licencia de conducir", declaró a Telemundo la activista Yarelis Méndez, representante de la Coalición de Inmigrantes de Florida.

"Sabemos que es el único país de los cuatro del parole humanitario que no tiene una protección de deportación. Lo hicieron con Venezuela y compartimos el mismo problema sociopolítico. Quisiera tener al presidente frente a mí y preguntarle por qué no ha redesignado el TPS para Nicaragua. Estamos en un limbo y más de 400 mil nicaragüenses se beneficiarían, aportando a la economía", expresó Bertha Sanles, defensora del TPS para los nicaragüenses.

En esta concentración en la que también participaron exiliados nicaragüenses señalaron la importancia de esta medida para los recién llegados y para quienes tienen décadas de vivir en el país estadounidense, pero carecen de derechos básicos que los limitan a tener una vida digna.

"No es posible que yo, como abuela que he pagado impuestos en este país durante más de 24 años, no tenga derecho a un seguro médico por no tener un estatus migratorio", lamentó María de Jesús Pantoja.

"Nicaragua y todos los inmigrantes hemos sido el oxígeno económico de esta gran nación", expresó otra exiliada nicaragüense.

Los manifestantes coincidieron que es el momento de pasar de las promesas de la Casa Blanca a la acción ante el ambiente represivo que vive la nación Centroamérica por parte del régimen Ortega-Murillo, la redesignación del TPS es una necesidad.

Los mismos congresistas y senadores nos han apoyado, hemos tenido apoyo de todos lados, pero al final no nos dicen nada. Simplemente está sobre la mesa. Ya es tiempo que lo quiten de la mesa y lo firmen", dijo otra manifestante nicaragüense.

En diciembre pasado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de EEUU extendió el plazo para reinscribirse al Estatus de Protección Temporal (TPS). La nueva fecha límite para los nicaragüenses es el 5 de julio de 2025.