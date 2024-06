Palestinos confirman que usaron Nicaragua como trampolín para llegar a EEUU, en medio de medida de Biden

En un hecho poco común, dos migrantes palestinos afirmaron haber adquirido un boleto aéreo desde España hasta Managua, Nicaragua. Desde allí, continuaron su viaje por tierra, atravesaron México hasta llegar finalmente a Estados Unidos.

"Por primera vez, me encontré con dos migrantes palestinos que acababan de ser liberados en San Diego por agentes federales", relató Jorge Ventura, corresponsal del medio estadounidense News Nation. "Uno de ellos me contó que durante su travesía hacia México, había tomado un vuelo desde España hasta Nicaragua", agregó.En un video compartido a través de la cuenta de Twitter del reportero, el hombre palestino, visiblemente cansado, pero finalmente en Estados Unidos, narra que el viaje le tomó 21 días.

Desde el año pasado, se han reportado vuelos que llegan a Managua con migrantes asiáticos, africanos, indios y de Tayikistán vecina de Kazajistán. Los migrantes así evitan cruzar la peligrosa selva del Darién.

For my first time I met two Palestinian migrants who just street released in San Diego by federal agents. One of the men tells me took a flight from Spain to Nicaragua as he made his journey towards Mexico and now in the U.S. @NewsNation pic.twitter.com/p9nW9G9EzU