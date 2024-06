Autoridades de México y EEUU detienen a más de 250 migrantes, entre ellos varios nicaragüenses

En la última semana, como resultado de tres operaciones binacionales entre las autoridades de México y Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Pública de Texas reportó la detención de 131 personas en Maverick y el Instituto Nacional de Migración registró en las últimas horas 134 en México.

El sargento Chris Olivarez, del Departamento de Seguridad Pública de la región del sur de Texas, informó sobre la detención de 131 migrantes indocumentados el sábado 8 de junio en el condado de Maverick. Entre los detenidos se encuentran ciudadanos de varias nacionalidades, incluidos algunos nicaragüenses.

Border Weekly Summary - Maverick County:



6/9 - 6/14: @TxDPS Troopers arrested a total of 131 illegal immigrants for criminal trespass. The groups included 80 males & 51 females from El Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Venezuela, Peru, Colombia, Cuba, & the Dominican… pic.twitter.com/HAaFibzwc6 — Chris Olivarez (@LtChrisOlivarez) June 15, 2024