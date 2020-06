Siete organizaciones civiles y políticas firman Estatutos de Coalición Nacional

Las organizaciones que integran la Coalición Nacional aperturaron el acto de firma de los estatutos con las notas del Himno Nacional y un minuto de silencio por los nicaragüenses que han fallecido a consecuencia del COVID-19.

La sancionada policía sandinista asedio las instalaciones del hotel capitalino donde se concentraron los diferentes actores de Oposición Nacional.

Las organizaciones firmantes reafirmaron que no se prestarán a ir a elecciones presidenciales, mientras no hayan condiciones necesarias para ir a una contienda electoral, entre ellas la liberación total de los prisioneros políticos, así como reformas electorales profundas, observación internacional, entre otras demandas.

Actualmente las organizaciones que forman parte de la Coalición Nacional son la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), el Movimiento Campesino, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), el Partido de Restauración Democrática (PRD), Yatama, el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), la Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN).

Medardo Mairena, representante del Movimiento Campesino señaló que es un momento importante para los nicaragüenses, “es el momento de demostrar que los intereses se dejan a un lado para darle esa confianza a este pueblo que necesita salir de esta dictadura”.

#LoÚltimo Medardo Mairena: Sobre dialogar con Ortega "Mi llamado al pueblo es que exijamos de una vez por todas su renuncia...Aquí no podemos ir a elecciones sin reformas electorales, habiendo presos polóticos, sin que exiliados puedan regresar, sin cese represión" pic.twitter.com/Rg4rkxMViD — 100%NOTICIAS (@100noticiasni) June 25, 2020

Anexa Alfred, integrante del partido Yatama “Hoy los pueblos indígenas decimos presente, estamos aquí porque sabemos que la diversidad nos hace más fuerte y la unidad no hace invencible”.



Alexa Zamora de la Unidad Nacional Azul y Blanco “Nos hemos unidos por Nicaragua y es momento de unirse por Nicaragua, poner a un lado los intereses,momento para reflexionar, la Coalición Nacional es un espacio diverso, inclusivo y además va a mantener sus puertas abiertas para todo aquel actor que quiera poner primero a Nicaragua, primero a los presos políticos, primero justicia para las madres de los asesinados, justicia para aquellos que hoy se encuentra en el exilio. La Coalición Nacional es un espacio que está construyendo el camino para acceder a esta justicia tomar los pasos necesarios para la democratización de Nicaragua”.

Miguel Rosales del Partido Liberal Constitucionalista expresó “el liberalismo ha venido aquí a cerrar filas con la Coalición Nacional desde este momento el Partido Liberal Constitucionalista, fracasaron lo que creían que no iba llegar este momento de ver tanto vigor disperso lograr verlos juntos, como una fuerza monolítica indestructible, el liberalismo se llena de gozo de ser un granito de arena en este esfuerzo patriótico”.

#LoÚltimo Miguel Rosales: "Me reuní con Ma Haydé Osuna, le dije que no permita que CSE determine futuro del PLC" y que ambos convoquen a convencionales y que ellos decidan a autoridades https://t.co/c5dRYgSiMV pic.twitter.com/ePT94SdA4S — 100%NOTICIAS (@100noticiasni) June 25, 2020

Juan Sebastián Chamorro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia indicó que la organización está comprometida con la unión que debe haber entre todos los nicaragüenses, “una unión fraternal, una unión humilde, una unión igualitaria, una unión donde toda la voz se escuche y escuchemos a los que no están todavía, para que pueda incorporarse ejercicio”.

El Reverendo Saturnino Cerrato del Partido de Restauración Democrática recalcó que el nacimiento de la Coalición Nacional es un día “glorioso para Nicaragua y para la comunidad internacional”.

Luis Fley de Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN) enfatizó que la única alternativa que tienen los nicaragüenses para hacer el cambio por la lucha cívica es la Coalición Nacional “todos los nicaragüense estamos obligados a incorporarnos desde nuestros lugares, aquí no hay término medio, que no vengan con el cuento que yo no vivo de la política, los que no viven de la política ya están pagando las consecuencias por no involucrarse en la política, un desastre de país, pero lo vamos a superar yo tengo fe que esta Coalición será el único vehículo para traer las transformaciones necesarias y urgente que necesita Nicaragua, a los nicaragüenses le digo sean fiscales del comportamiento de lo que aquí está plasmado se cumpla”.