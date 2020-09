Policía sandinista detiene ilegalmente al abogado Manuel Urbina Lara

El abogado Manuel Urbina Lara denunció a través de una corta transmisión en vivo desde su cuenta de Facebook, que fue detenido por oficiales del régimen de Daniel Ortega en el departamento de Estelí.

“Aquí nos llevan detenidos para la estación de policía de Estelí, cualquier cosa que nos pase, cualquier montaje responsabilizamos a la policía de este departamento, y aquí no le tenemos miedo, no me estoy rajando y voy adelante” dijo Urbina Lara en la pequeña transmisión que logró hacer.

Mientras el abogado se expresaba en el video se escucha como uno de los oficiales sandinista le decía varias veces que dejara de estar grabando, y que apagara el celular, hasta que logró quitárselo.

Urbina Lara es un abogado critico de la dictadura Ortega Murillo y es una de las figuras que permanentemente vive bajo asedio y hostigamiento por la policía, fanáticos sandinistas e incluso por supuestos periodistas de medios oficialistas.