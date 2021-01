Régimen sandinista se propone caminar en "amor a Dios y al prójimo" en el 2021, dice Rosario Murillo

La sancionada vicepresidenta Rosario Murillo aseguró que el régimen sandinista se propone caminar en “amor a Dios y al prójimo” este 2021, en medio de un Estado policial represivo contra las voces disidentes en Nicaragua.

“Amor al prójimo que es lo que practicamos, es lo que queremos y qué es lo que en este inicio de año nos proponemos caminar todos los días en amor a Dios y al prójimo, eso quiere decir fraternidad, sentido de familia, de comunidad y eso quiere decir convocarnos, invitarnos, llamarnos a vivir juntos, a protagonizar todos los días caminos, sendas, rutas de bien común como familias nicaragüenses procurando siempre el bien para todos”, expresó Murillo en su intervención este mediodía.

Rosario cambia discurso de “odio” por “amor”

En su acostumbrado monólogo Murillo señaló que este año es necesario avanzar en la construcción de la “esperanza y paz” y reiteró “con odio nunca más”.

“Afirmamos con odio nunca más porque el odio ciega, perturba, mientras el amor ilumina, llena corazones, sana nuestra alma, sana nuestras heridas, sin olvidar que con odio nunca más, procurar que el pasado se ha pasado y el presente y el futuro vayamos construyendo de la mano de Dios con luz y cariño, el tránsito debe ser de la oscuridad a la luz”, manifestó la vicepresidenta.

LEER MÁS: El cardenal de Nicaragua pide reconciliación y evitar la violencia en un año electoral

Murillo manifestó que en el año de las “esperanzas victoriosas” se proponen vivir en amor y rechazan ser “confinados a la injusticia”, término contradictorio debido a que el régimen sandinista es señalado por violaciones a derechos humanos, principalmente a los más de 100 reos políticos en las cárceles del país.

“Somos seres de los seres de amor, seres llenos de vitalidad dedicamos a construir paz todos los días, queremos vivir con el corazón abierto, nos negamos a la carencia de amor, a la ausencia de sentido de fraternidad, o de comunidad, o de familia, no queremos ser reducidos o confinados a la injusticia, que falta de respeto entre nosotros o entendimiento de espiritualidad o valores humanos, empezamos este año de libertad, dignidad, fraternidad, año de victorias extendidas”, dijo Murillo.

En su intervención, Murillo continuó hablando del “amor al prójimo”, a pesar que en a finales del 2020 ordenaron la aprobación de un combo de leyes represivas contra opositores, entre ellas, Ley contra el Ciberdelito o Ley Mordaza, Regulación de Agentes Extranjeros y Ley Defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz.

LEER MÁS: María Asunción Moreno: ley que inhibe a "traidores de la patria" es inconstitucional, viola derechos políticos

“Amarnos los unos a los otros, amor al prójimo, amor, amor, amor, el señor no proclama odio, el señor no proclama mal, el señor proclama amor y sabemos que cada día no importa el tamaño del desafío que enfrentamos, nos llenamos de amor porque esa es nuestra fortaleza y es nuestro tesoro y es nuestro deber, nuestra responsabilidad”, concluyó.