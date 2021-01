"Lady vulgaraza" sin poder realizarse prueba del covid-19, por maltrato recibido en hospitales públicos

Karelia de la Vega mejor conocida como “Lady Vulgaraza” continúa con los síntomas de coronavirus como dolor en la garganta, gripe, calentura, dolor en los huesos, pulmones y mucho cansancio. Esta activista tiene sus razones para no ir a un hospital público para atenderse y realizar la prueba.

“Me estaban informado que esto solo se hace en los centro hospitalarios públicos ya sabrán ustedes que en muchas ocasiones he sido atacada por médicos y personas afines al gobierno (...) ahorita los tratamientos solo han sido caseros y ahora tengo para comprar uno de los medicamentos, esperamos en Dios no sea esa enfermedad” expresó Kareli de la Vega en 100% Entrevistas con Lucía Pineda.

Reiteró que “muchos doctores me han denigrado, me han corrido y entonces para no volver a pasar por esta misma situación he tomado la opción de no visitar un centro hospitalario público porque de todos modos me van a ver como un perro, me van a dejar afuera y no me van atender al final” expresó “Lady Vulgaraza”.

Con relación al proyecto del comedor infantil informó que gracias a la ayuda de los medios de comunicación, varias personas llegaron a dejar granos básicos para garantizar 180 platos de comida para igual número de niños.

"La gente ya se ha reportado, contamos con dos quintales de arroz, un quintal de frijoles, tomates, cebollas, chiltomas, solo faltarían las mejoras como pollo, carnes o cosas así” mencionó Lady Vulgaraza.

Karelia se motivó a regalar comida porque en su niñez sufrió hambre "mi mamá era una persona trabajadora, llegaba tarde como a las 6 de la tarde y a veces no vendía entonces a veces comíamos y a veces no, veníamos de clase y no teníamos almuerzo. Por eso dije que el día que pudiera ayudar a las personas lo haría con todo el gusto” recordó Karelia.

Si usted tiene alguna colaboración puede llamar a "Lady Vulgaraza" al número (505) 84554788. Ese dinero también se destinará para útiles escolares que entregará a 180 niños.