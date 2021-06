En su acostumbrada alocución, la sancionada vicepresidenta Rosario Murillo falseó los allanamientos que realiza el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en Costa Rica para justificar los arrestos arbitrarios contra opositores, entre ellos cuatro aspirantes a la presidencia de Nicaragua, a quienes acusa de "incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos" y "pedir intervenciones militares" contra el régimen sandinista Daniel Ortega.

“Preocupados siempre por todo lo que ocurren al entorno, vemos los sucesos que se están dando en Costa Rica donde por supuestos hechos de peculado y malversación ha llevado a que la policía, OIJ, realice 57 allanamientos y están involucrados funcionarios públicos y empresas privadas, en 57 puntos de Costa Rica se realizan allanamientos para investigar, capturar persona para investigar diferentes delitos peculado, cohecho, falsedad ideológica, malversación de fondos, tráfico de influencias”, expresó Murillo

En Costa Rica en donde prevalece la institucionalidad y separación de poderes del Estado, la sancionada vicemandataria pretende comparar la cacería política que emprende el régimen en Nicaragua con los actos de investigación y allanamiento hasta en Casa Presidencial. En Nicaragua el Ministerio Público es controlado por Daniel Ortega, dicha institución es “ciega, sorda y muda” frente a las denuncias e investigaciones periodísticas de de corrupción en la familia presidencial Ortega Murillo.

“33 personas detenidas o van a ver este lunes sólo el día de hoy todas vinculadas con la temática de sobornos, regalías y gratificaciones irregulares (...) un grupo de funcionarios públicos del gobierno de Costa Rica que se reunían con miembros de empresas privadas, siempre las mismas empresas, gracias a los sobornos ganaban las adjudicaciones y malversaron fondos que afectan el erario público (...) hay un comportamiento importante del sector privado para lograr ventajas se han malversado 78,000 millones de colones”, manifestó Murillo, pese a que realizan esas prácticas desde que llegaron al poder en 2007.

Según Murillo, Costa Rica no debería criticar lo que ocurre en Nicaragua porque tienen “techo de vidrio” “hay una enseñanza, una sabiduría popular el que tiene techo de vidrio no tira piedras, el que tiene techo de vidrio no señala con manos que están llenas de responsabilidad sobre sus propios entornos”

Al mismo tiempo, la sancionada criticó a los presidentes costarricenses por ser supuestamente los “peor” calificados en la región “un pueblo país que nunca les ha hecho daño, nunca ha intervenido o interferido con procesos como estos que son comunes, recordemos como en los últimos períodos los índices de aprobación de los presidentes de Costa Rica al final han sido muy bajos, precisamente, por todas estas situaciones anómalas el pueblo costarricense reclama”

Murillo agregó que en Nicaragua ningún ciudadano puede sentirse “impune” “nosotros sabemos que la justicia tarda, pero llega porque no puede haber personas por encima de la ley, hay leyes y deben cumplirse deben respetarse y sobre todo nunca ningún nicaragüense puede impunemente no sólo provocar caos, destrucción, muerte”

En Costa Rica, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público comandaron por corrupción en licitaciones referentes a obra pública y que tuvo entre sus sedes a Casa Presidencial y a las instalaciones del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), dejó un total de 33 órdenes de detención contra personas involucradas y 57 allanamientos en distintas zonas del país.