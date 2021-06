Daniel Ortega acusa a precandidatos presidenciales detenidos de "intentar" un "golpe de estado"

El dictador Daniel Ortega reapareció para justificar los arrestos arbitrarios que ejecuta la sancionada policía sandinista contra aspirantes presidenciales, líderes opositores, empresarios y periodistas. En las últimas semanas han sido detenidos Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro García y Miguel Mora, aspirantes a la presidencia.

En el acto de homenaje al comandante Carlos Fonseca Amador, en el 85 aniversario de su natalicio, Ortega manifestó que algunos se creen “intocables” por pertenecer a la “alta sociedad”.

LEER MÁS: CIDH denuncia "intensificación" de persecución penal por arresto de opositores en Nicaragua

“El que tiene más entonces a ese no se lo puede tocar, la fiscalía no lo puede tocar, la policía no lo puede tocar, no puede ir al juzgado, no puedo ir preso ¿por qué? ¿por qué pertenece a la alta sociedad? porque además de pertenecer a la alta sociedad, es agente, empleado de buena gana del imperio yankee que conspira contra el país, contra Nicaragua, conspira para derrocar al gobierno y eso no es nuevo ya lo vimos en acción, los vimos en acción en el año 2018 (...) la fiscalía ha encontrado una red, esa red que se venía denunciando hace rato que conspiró”, manifestó Ortega

En referencia a los precandidatos presidenciales de la oposición, Ortega dijo que en Nicaragua no hay candidatos presidenciales porque todavía no han sido inscritos ante el Consejo Supremo Electoral (CSE, al mismo tiempo, acusó a los aspirantes de supuestamente “intentar” otro “golpe de estado”, pese a que en la nación centroamericana nunca hubo indicios de “golpe de estado”.

SEGUIR LEYENDO: CIDH solicita a Corte IDH medidas provisionales para Juan Sebastián, José Adán Aguerri, Félix Maradiaga y Violeta Granera

“Que no vengan con el cuento de que son candidatos porque ningún candidato ha sido inscrito, no hay ningún candidato, no ha llegado el tiempo para que sean selecciones de los candidatos, ni siquiera ellos tenían un solo candidato, recordemos bien cuando los reunían en la embajada para obligarlos a unirse (...) para que se unieran, imposible que se unieran están hablando tranquilamente en los medios de comunicación global de la derecha que están detenidos tantos candidatos o tanto precandidato sí no eran precandidatos de su propio grupo, mucho menos que fuesen candidato una unidad que nunca existió”, expresó

Ortega señaló de “criminales” a los opositores detenidos y adelantó que serán investigados, enjuiciados y procesados por supuestos delitos contra la “patria” por “lavado de dinero”, como se juzga a un “narcotraficante”.

“No estamos juzgando a políticos, no estamos juzgando a candidatos, aquí se está juzgando a criminales que han atentado contra el país, contra la seguridad del país, contra la vida de los ciudadanos al intentar nuevamente organizar otro 18 de abril, otro golpe de estado para provocar lo que ellos llaman el cambio de régimen, eso es lo que estamos persiguiendo, eso es lo que se está investigando y eso es lo que se castigará en su momento, tal y como lo mandan las leyes”, amenazó.

LEER MÁS: Daniel Ortega celebrará el 42 aniversario de la revolución sandinista con guerrilleros disidentes tras las rejas y exiliados

Respecto a las sanciones, Ortega manifestó que las medidas no los van a “doblegar” “se lanzan contra Nicaragua a pedir sanciones están de rodillas pidiendo sanciones ante el imperio yanqui rogando sanciones ante el imperio piensan que con sanciones van a doblegar a Nicaragua, Nicaragua ha pasado momentos mucho más difíciles, mucho más duros”