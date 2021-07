Familiares de líderes opositores presos demandan a policía que les permita verlos

Familiares de presos políticos que han sido capturados en las últimas semanas por órdenes del régimen de Daniel Ortega se presentaron en las instalaciones del Complejo policial Evaristo Vázquez conocido como el nuevo chipote, para demandar a la sancionada policía sandinista ver a sus reos políticos, a quienes declaran como "desaparecidos" ya que no han podido verlos desde el día de su detención.

La policía en el Chipote no recibió la carta de los familiares y que iba dirigida al Comisionado General, Luis Alberto Pérez Olivas, jefe de Auxilio Judicial.

“Nos encontramos aquí debajo de la lluvia porque aquí se nos siguen coartando nuestras libertades y las libertades de nuestros familiares que tiene hasta 39 días detenidos, secuestrados, ilegal y arbitrariamente, suponemos que están en el chipote y por eso venimos hasta acá a hacer todas las gestiones, llevar agua” expresó Ana Lucía Álvarez sobrina de Ana Margarita Vigil y hermana de Tamara Dávila de la organización política UNAMOS, antes MRS.

Además, señalan que no les permiten interponer ningún recurso, “nos dicen que es en los juzgados, en los juzgados las causas de nuestros familiares que sabemos que de alguna forma están abiertas, porque les hicieron audiencias para las garantías constitucionales, secretas y a puertas cerradas, sabemos que hay un número de expediente en el sistema judicial pero están ocultos. Entonces hemos ido a los juzgados a tratar de interponer recursos para visitas para que tengan derecho a tener contacto con el exterior” agregó Álvarez.

Álvarez destacó que "todas las instancias están coludidas, la policía, el poder judicial, la defensoría pública” ya que no responden al derecho de ver a sus familiares.

De igual manera la hermana Tamara Dávila manifestó que no se quedarán sin hacer nada pues pretenden ir hasta las últimas instancias nacionales e internacionales para poder obtener la libertad de sus familiares y de los más de 130 presos políticos detenidos por el régimen de Daniel Ortega.

Además, aseguran que desconocen el estado de salud de sus familiares, según señala María Consuelo Céspedes esposa de Walter Gómez, extrabajador de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Gómez lleva 39 días preso y únicamente les han permitido pasarles agua y no han tenido ninguna muestra de vida.

“Mi esposo tiene 39 días secuestrados y no nos dan señales de vida porque solo agua, solo líquido. Ellos no dijeron que no podían dar visita porque no estaba un jefe (...) que no está el capitán que da las órdenes, mi temor es que a mi esposo me lo estén maltratando, que no esté comiendo y que me lo estén torturando ese es mi temor” dijo Céspedes.

De igual manera Peltier Barahona, hermano de Suyen Barahona Presidenta del Movimiento Unamos manifestó “aquí lo que nosotros queremos es saber cuándo vamos a poder ver a nuestros familiares, aquí nosotros venimos diario preguntando por ellos y nosotros ya estamos cansados. Nosotros también tenemos derecho, a que autoridad debemos solicitar nosotros el derecho a la vista, ya ha pasado demasiado tiempo y nosotros necesitamos ver a nuestros familiares”.

La carta con la demanda de ver a sus familiares, fue firmada por Ana Lucia Álvarez Vijil, María Josefina Dávila Vijil, Esperanza Cuan, Oscar Ramon Téllez Arguello, Alfonso Sandino, Norma Maribel Vega, María Consuelo Cespedes, Ana María Chamorro, Margin Yahoska Pozo, Ana Carolina Maradiaga Verónica Chávez Selva, Jilma Eugenia Herdocia, Arlen Yarince Tinoco y Pablo Antonio Fletes Casco.