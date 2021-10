Sacerdote Uriel Vallejos dice que Daniel Ortega y Rosario Murillo no son cristianos

10:15 a.m.

El Padre Uriel Vallejos, párroco de la Parroquia Divina Misericordia de Sébaco, expresó que los próximos comicios electorales no tienen ninguna credibilidad debido a que los nicaragüenses perdieron la oportunidad de elegir, luego que el régimen de Daniel Ortega encarceló a los principales candidatos presidenciales opositores en el país.

“Quiénes podrían representar a los nicaragüense los tiene que la cárcel y no hay credibilidad se percibe en toda la población nicaragüense debido a la farsa electoral electoral o circo electoral cómo le llamamos, los nicaragüenses han manifestado ese sentir que se perdió esta oportunidad de elegir, pero no hay que perder la esperanza de salir adelante”, expresó Vallejos.

El religioso señaló que el rechazo al circo electoral es un sentir de toda la Iglesia Católica, al retomar el último mensaje de la Conferencia Episcopal que llamó a cada nicaragüense a que decida y actúe con la inviolable dignidad de su conciencia libremente para hacer lo que considere “justo y conveniente” para Nicaragua.

“A nivel personal lo digo así tajantemente, no hay por quién votar y también es el sentimiento de la iglesia porque si vamos al comunicado que nuestros obispo han dirigido la semana pasada (...) específicamente aquellos que trabajan en el Estado que sabemos que son lindas personas que dicen padre estoy en el Estado trabajando pero tengo que callar porque sino me despiden (...) van cargando ese dolor, ese sufrimiento (...) entonces en esa línea vemos que no hay por quién votar e ir a mancharnos nuestro dedo y también es el sentir de la iglesia”, manifestó.

Asimismo, el párroco considera que el encarcelamiento de los principales líderes opositores refleja que Daniel Ortega tiene miedo a unas elecciones libres con observación internacional.

“Ahora con este nombramiento de copresidenta (Rosario Murillo) eso no existe en la Constitución de la República, yo pienso que debe amarrarse bien los pantalones y tomar decisiones para el bien de ellos y el bien de la nación, el bien de su clan porque tiene su familia”, dijo

El bien vence al mal

Respecto a los símbolos esotéricos que utiliza Rosario Murillo, el padre recordó que el bien siempre vence al mal, por lo cual llamó a los creyentes a seguir en ayuno y oración por la nación.

“Este pueblo está orando, ayunando, este pueblo está ofreciendo sacrificio como también otros que no profesan la fe católica lo hacen porque tengo amigo pastores y me dice padre cuente conmigo, cuente con mis oraciones, Dios hará el milagro en su momento pero tenemos que llevarlo con serenidad, con paciencia y con confianza, nunca el mal va a ser estrago al bien, entonces lo que tenemos que sí es denunciar si todos callamos ¿quién va hablar?”, señaló

También manifestó que Ortega Murillo no son cristianos, pues utilizan la religión como demagogia “este pueblo es religioso, entonces la gente entra en pánico y miedo es una forma de seducir (...) Ella se quitó la careta quería tener a la iglesia muda (...) no son cristianos es una farsa, una demagogia, no hay religiosidad ni nadie lo que hay son posturas absurdas que vemos para mantenerse en el poder”