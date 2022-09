Ejército de Nicaragua a Colombia: sentencia de la CIJ "ya no tiene vuelta atrás" cumplan fallo

El sancionado jefe del Ejército de Nicaragua dijo que protegen las aguas y recursos "ante aquellos que se niegan a cumplir una sentencia que ya no tiene vuelta atrás"

El General Julio César Avilés, Jefe del Ejército en Nicaragua, instó a Colombia a cumplir la sentencia dictada por la Corte Internacional de Justicia de la Haya en el 2012 y ratificada en abril de este año, y en la que el máximo tribunal internacional reconoció la soberanía colombiana del archipiélago de San Andrés, pero otorgaban casi 75.000 kilómetros cuadrados de mar a Nicaragua.

"Esas amplias aguas y suelo marino con todas sus rizquezas son patrimonnio de nuestro pueblo y aún con todas las limitacicones existentes seguimores con alto sentido patriótico, firmeza y disciplina cumpliendo con el sagrado deber de resguardar y proteger nuestras aguas y recursos ante aquellos que se niegan a cumplir una sentencia que ya no tiene vuelta atrás" aseguró Avilés.

De esta forma Avilés fue quien se encargó de ratificar la postura de Nicaragua ante el nuevo gobierno de Gustavo Petro, quien busca un acercamiento con el régimen de Daniel Ortega, según se desprende de la respuesta que brindó el Ministerio de relaciones exteriores de Colombia sobre su ausencia en una votación en la OEA, donde se votó una resolución de condena contra el régimen de Ortega.

En el comunicado del canciller colombiano Álvaro Leyva, dijo que la ausencia se debió a "razones estratégicas y humanitarias". Leyva señaló que la cuestionada inasistencia del delegado colombiano a esta cita "no se debió a razones ideológicas".

Ejército contra "injerencia extranjera" y "traidores"

En su discurso el sancionado por Estados Unidos, Julio César Avilés, por no desarmar a los paramilitres y ser uno de los brazos represores de las protestas en el año 2018, dijo que el ejército rechaza toda "injerencia extranjera".

"La independencia, la soberanía y la autodeterminación nacional son derechos irrenunciables del pueblo y fundamento de la nación nicaragüense. Toda injerencia extranjera en los asuntos internos de Nicaragua o cualquier intento de menoscabar esos derechos, atentan contra la vida del pueblo" manifesetó.

Prosiguió en que es "deber de todos los nicaragüenses presevar y proteger esos derechos" por lo que "los miembros del ejército de Nicaragua seremos siempre los primeros en defenderlos (...) defenderlos como lo hicieron nuestros héroes nacionales derramando su sangre para irnos dignificando como pueblo ante la mancha y vergüenza que representan los traidores", aseguró Avilés.

Según Avilés, Nicaragua sigue siendo el muro de contensión ante el narcotráfico y el más seguro, aunque la delincuencia y el robo afecta a los ciudadanos cada día.

"No tenemos pistas clandestinas, no somos bodegas de narcotráfico, no permitimos el ingreso de maras y pandillas, no existen cárteles ni estructuras del crimen organizado ni de terroristas. Nuestros puertos y aeropuertos continúan con altos niveles de seguridad reconocido a nivel internacional y no tenemos cifras alarmantes de criminalidad como en otras naciones porque en nuestro país la tasa de homicidio es la mas baja de la región" indicó.