Miércoles de Ceniza. Este es un día santo para la comunidad cristiana y es el primer día de Cuaresma, un período de seis semanas de penitencia antes de Pascua

María Aurora cumple hoy tres meses de no asistir a la Iglesia Católica y dice que lamenta no poder iniciar este primer día de Cuaresma como solía hacerlo en los últimos cuarenta años, pero reconoce que es lo mejor. “Yo hago en mi cuarto mis oraciones para evitarme problemas”, dice con voz baja y viendo hacia los lados.

Cuenta que este Miércoles de Ceniza se celebra porque la Iglesia Católica pide a sus feligreses que oren y realicen ciertos sacrificios como el ayuno para pedir perdón y arrepentirse de sus pecados. “Yo crecí en la fe católica porque mis padres leoneses me lo inculcaron y yo se los transmití a mis hijos”.

Ella es secretaria política de un barrio capitalino y dice que sabe más que nadie el descontento que existe en la población con el partido de gobierno. “El año pasado nos mandaron a llenar listas de viejos sandinistas y resulta que ya casi todos habían emigrado con su familia a Estados Unidos volvimos con los papeles vacíos”, cuenta.

La afinidad sandinista de María Aurora ni siquiera es compartida con su familia, pero ella dice que su fidelidad al partido es por sus hijos porque cree que es la única manera que tiene de evitar que “les pase algo”.

LEER: La cumbia del avión, la nueva aberración musical de Daniel Ortega para levantar el ánimo de sus fanáticos

“Mi sobrina, antes me acompañaba a las reuniones del partido, pero como era la encargada de cambiar a la Virgencita en la iglesia; ellos (militantes) le pusieron tema y supe por ellos mismo que a toda la familia nos mandaron a investigar, entonces es mejor ni comentar”, confiesa.

De acuerdo a la tradición católica, el ayuno de este Miércoles de Ceniza consiste en hacer una sola comida fuerte al día a partir de los 18 hasta los 59 años, otros religiosos hacen algunos sacrificios como la abstinencia de no comer carne a partir de los 14 años.

La práctica de la abstinencia se realiza este Miércoles de Ceniza y los viernes posteriores hasta el Domingo de Resurrección en Semana Santa.

El odio de Ortega a la Iglesia Católica

Daniel Ortega no esconde su odio hacia la Iglesia Católica, pues este 21 de febrero en cadena nacional reafirmó su desprecio por los papas y obispos nicaragüenses a quienes los llamó “mafia”, “soberbios”, “agresivos” entre otros epítetos.

"Si vamos a hablar de democracia (...), el pueblo debería elegir en primer lugar a los curas del pueblo, luego a los obispos, a los cardenales, y tendría que haber una votación en el pueblo católico en todas partes para que se elija también al Papa por voto directo del pueblo", indicó.

"¡Qué sea el pueblo el que decida y no la mafia que está organizada en el Vaticano!", enfatizó.

El pasado 12 de febrero, el papa Francisco lamentó la condena a cárcel del obispo crítico con el Gobierno de Nicaragua, monseñor Rolando Álvarez, y animó a los responsables políticos a la "búsqueda sincera" de la paz en ese país.

"Las noticias que llegan desde Nicaragua me han dolido no poco, y no puedo no recordar con preocupación al obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, a quien quiero mucho, condenado a 26 años de cárcel y también a las personas que han sido deportadas a Estados Unidos", dijo el pontífice tras el Ángelus dominical de ese día.

El obispo Álvarez, muy crítico con el Gobierno de Ortega, fue condenado el pasado 10 de febrero a 26 años y 4 de meses de prisión tras ser declarado culpable por delitos considerados "traición a la patria", en medio de la crisis que vive el país, y tras negarse a ser desterrado a Estados Unidos.