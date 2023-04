Nicaragüenses en el exilio se unen en la “Marcha de las Cruces” y “Abril es Patria”

355 cruces recorrieron las calles de Miami honrando cada una de las víctimas de abril 2018 a cinco años de la lucha cívica en contra de la dictadura de Daniel Ortega

La comunidad nicaragüense desde el exilio en Estados Unidos, participó en la “Marcha de las Cruces” y “Abril es Patria”. Cada cruz era de color blanca y recuerda el nombre de una de las víctimas de la represión de Ortega durante las marchas de abril del año 2018 que dejaron como resultado a 355 personas fallecidas, según informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Los manifestantes se uniformaron con los colores azul y blanco, entre ellos una mujer que con su megáfono explicaba en la vía pública que la movilización era una muestra de solidaridad con las madres de abril, aquellas mujeres que perdieron a sus hijos durante las protestas del 2018.

Un manifestante se identificó como Carlos y carga la cruz que lleva el nombre de Tonny Merlo, un joven que fue asesinado la madrugada del 23 de junio de 2018.

Merlo, fue herido de bala en el abdomen cuando defendía una barricada en los alrededores del mercado Iván Montenegro en Managua.

“Estamos aquí porque queremos justicia. Aunque estemos lejos de la patria, nuestro corazón está en Nicaragua” dijo el manifestante.

Elizabeth Velazquez no alcanzó una cruz para cargar en la marcha, pero el luto sí está en su corazón. Su hijo Josué Israel Mujica fue asesinado el 08 de julio durante la “Operación Limpieza” en Diriamba, Carazo. “Exigimos justicia, las madres no nos rendimos” dijo Elizabeth.

En la manifestación también recuerdan a Gerald Vázquez, quien fue asesinado por paramilitares en la iglesia Divina Misericordia, en Managua. “Mi familia está pidiendo justicia” dijo Yader Vázquez, padre del joven fallecido.

Los manifestantes se dirigían hacia el consulado nicaragüense en Miami, para conmemorar también los cinco años de la insurrección de abril. La demanda de justicia para Nicaragua recorrió varias calles.

“Abril es patria” fue el lema de otra caminata en Miami

Al finalizar la misa en memoria de las víctimas de abril oficiada por Monseñor Silvio Báez, los asistentes se unieron en una caminata hacia el parque Ruben Darío, en Miami, en donde hombres y mujeres a pie o en vehículo participaron en el recorrido.

Una bandera de Nicaragua gigante de casi 10 metros de largo, era ondeada por decenas de jóvenes que gritaban al unísono “soy puro pinolero” imponiendo su fuerza juvenil ante las adversidades del exilio.

Yubrank Suazo, líder de las protestas en Masaya, ondeaba su propia bandera y se refirió al quinto aniversario de la lucha en Nicaragua.

“Cinco años de dignidad, resistencia y valor pero sobre todo de amor a la patria. Eso es abril, amor a la patria, a la libertad y a la democracia”, expresó el ex preso político desterrado por Ortega.

“El régimen está debilitado y la oposición tiene grandes retos. Necesitamos de la unión familiar de todos los nicaragüenses” agregó Suazo.

Entre lágrimas también caminó el excarcelado y exiliado político Edwin Carcache, quien apenas pudo declarar que muchos nicaragüenses quieren libertad .

“No te imaginás cómo me siento. Le pido a Dios la libertad de mi país. Quiero volver pronto, que estos sean los colores que prevalezcan”, comentó a 100% Noticias.

Otro joven exiliado expresó que lo embargaron sentimientos de alegría y tristeza “Muchos de nosotros estamos aquí por un exilio obligado. Estoy recordando a mi familia y hay una mezcla de tristeza porque yo estoy aquí y puedo caminar, pero los míos son asediados por la policía dentro del país”, compartió Jhonatan López, excarcelado político.

Max Jerez, también asistió a la marcha con un megáfono para gritar consignas. alusivas a Abril.

“Estoy contento y emocionado de compartir con los hermanos nicaragüenses en Miami. Estas marchas son por los que no pueden hacerlo. porque si en Nicaragua hubiera libertad y la dictadura no tuviera miedo del poder de la ciudadanía nos dejarían marchar allá, en nuestro mismo país” dijo Jerez.

Félix Maradiaga se gozó de un sentimiento de esperanza y gratitud con los nicaragüenses que a pesar el exilio, la persecución y de las dificultades cotidianas sigue reclamando justicia, y hacen la memoria de abril.

“Además de eso un sentimiento de nostalgia, porque hay tantos en Nicaragua que no pueden marchar, que no pueden ir ni a un viacrucis, que no pueden ondear libremente una bandera y deben esconder sus ideas tras una puerta. Hoy marchamos por los que no pueden marchar” destacó Maradiaga, otro expreso político desterrado por Ortega.

Medardo Mairena, otro ex preso político y desterrado por el régimen dijo que la marcha demuestra una vez más a la dictadura que los nicaragüenses no se rendirán hasta alcanzar justicia y aprovechó para enviar un mensaje al dictador.

“Ortega, ya es tiempo que te des cuenta que ellos son inocentes como todos los demás presos, como los campesinos son inocentes, Nicaragua no te pertenece” dijo Mairena, exigiendo la libertad de Monseñor Rolando Álvarez.