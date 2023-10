Corte de La Haya falla a favor de Colombia y niega a Nicaragua ampliar plataforma continental

La corte consideró que Nicaragua no puede extender su plataforma sobre Colombia

Este jueves, la presidenta de la Corte Internacional de Justicia, de La Haya, Joan E. Donoghue, dio a conocer su punto a favor de Colombia en el litigio en el que Nicaragua pedía ampliar su plataforma continental en más de 200 millas náuticas, a lo que el tribunal respondió: “no puede extenderse la plataforma continental que se sobreponga sobre otro Estado”.

"La Corte, por 13 votos a 4, rechaza la petición de la República de Nicaragua", dijo la jueza Joan E. Donoghue, presidenta del Tribunal de Naciones Unidas.

La demanda Nicaragua la interpuso en 2013 y 10 años después sus argumentos podrían ser desestimados, pues según Donoghue “pocos Estados han querido presentar el derecho a la plataforma extendida sobre otro Estado".

"Nicaragua no tiene derecho a una línea extendida dentro de las 200 millas de una línea base de Colombia. La solicitud de Nicaragua en la primera parte no se puede sostener. Dentro de la línea base de las millas náuticas de San Andrés y Providencia, Nicaragua no tiene derechos a una plataforma extendida", dijo la jueza Joan Donoghue, presidenta de la Corte Internacional de Justicia.

El presidente de Colombia Gustavo Petro se pronunció en su cuenta de Twitter y dijo que es es "una gran victoria" para su país.

"Gran victoria para Colombia en La Haya. La CIJ no accedió a las pretensiones de Nicaragua sobre expandir su plataforma continental. Esperamos con este fallo cerrar la controversia limítrofe y abocarnos a llevar desarrollo sostenible a nuestro archipiélago", escribió el mandatario

Nicaragua reclamó ese espacio en el Caribe y dijo tener derechos sobre el lecho y el subsuelo marinos más allá de las 200 millas náuticas establecidas por el derecho internacional, no obstante, la corte estimó que dicha extensión implica solaparse con la plataforma continental de Colombia en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Disputas entre ambos países

Esta no es la primera vez en que Colombia y Nicaragua se enfrentan en La Haya, en el 2001 el país centroamericano reclamó espacio marítimo y en 2012 el tribunal le otorgó un área de aproximadamente 76.000 km2 en el mar Caribe y fue así que miles de kilómetros de mar que Colombia consideraba como suyo desde 1928, a raíz del tratado Esguerra-Bárcenas, pasaron a Nicaragua.

La segunda demanda se deriva de ese fallo de 2012 y se da cuando Nicaragua exige que Colombia se abstenga de violar los espacios marítimos que le había sido otorgados.

La corte dictaminó en abril de 2022 que Colombia había violado "los derechos soberanos y jurisdiccionales" de Nicaragua.