Joven diriambino que vendía café solicita ayuda para comprar sus medicamentos

La vida de Engelberth Gómez ha estado marcada por una serie de sucesos poco afortunados, que no le han robado las ganas de salir adelante pues desde el abandono de sus padres quedó al cuidado de sus abuelitos, quienes lo ayudaron hasta que logró bachillerarse y luego empezó a trabajar, para llevar el sustento a su hogar y ahora, que fue diagnosticado con Cardias Hill y gastropatía, se ve obligado a pedir el apoyo de la población para comprar medicamentos y alimentarse.

El Cardias Hill significa que la válvula entre el estómago y el esófago no funciona adecuadamente, y la gastropatía nodular es un tipo de gastritis que presenta síntomas dolorosos e incluso puede llegar a ser incapacitante.

Este joven de apenas 21 años, en 2021 trabajaba en una carpintería y se contagió de Covid-19 en tres ocasiones.

“Lo del Covid fue terrible, aquella dificultad para respirar que parecía que ya no iba a poder más, yo llegué a despedirme de toda la gente, pero me salvé, gracias a Dios, pero no me imaginaba lo que venía después”, compartió.

Dieta especial

Post Covid presentó los primeros síntomas y dolores en el estómago, pero no les dio importancia, pues creía que era una simple indigestión. Siguió con su vida normal, sin embargo, los síntomas iban incrementando.

“Me daba dolor en el estómago, sentía como ácido, indigestión, tuve pérdida de peso exagerada. Pensaba que algo me estaba haciendo daño, pero cuando vomitaba todo lo que comía y me vi demasiado delgado me preocupé. Hace 7 meses me hicieron endoscopia y colonoscopia, ahí detectaron mi enfermedad que no tiene cura y si no me hubiera visto en ese momento me hubiera avanzado más”, afirma.

Hasta hace unos meses trabajaba vendiendo café en el parque de Jinotepe, pero su estado de salud lo ha llevado a sentirse con mucha debilidad, por lo que ha recurrido a la solidaridad de la población, pues debe mantener su tratamiento y una alimentación especial que es difícil de costear.

“La dieta es especial, no puedo beber agua de llave solo purificada, nada de chile, ni condimentos, ni ácido, sin grasas, tomó tratamientos para que no me dé tanto dolor, pero no tengo cura, solo es para mantenerme”, reconoce.

Algunas personas le colaboran con el tema de la comida, pues puede ingerir verduras, que no sean tubérculos ni almidones, sí tomate, chiltoma, carne de pollo baja en grasa y sin freír, pescado, sin lácteos, ni cítricos ni enlatados, todo debe ser natural.

Este joven vive en Diriamba, del Centro Escolar René Shick, 20 metros al oeste y lo pueden contactar al número (505) 84898381.