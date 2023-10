De confiscarse UCA sumarían 27 universidades tomadas y 50 mil estudiantes afectados

11:56 AM

La Universidad Centroamericana (UCA) podría convertirse en la universidad número 27 en ser confiscada en Nicaragua por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, afectando a unos 50 mil estudiantes universitarios a nivel nacional provenientes de entidades privadas, alertaron varios representantes de organizaciones estudiantiles.

“Es más allá de un número es una comunidad de casi cuarenta mil estudiantes que ya han sido afectados y si confiscaran la afectación sería a 50 mil estudiantes. Estaríamos hablando de más de 35% del estudiantado universitario del país”, dijo Valezka Valle, lideresa estudiantil, quien participó en el Super Chat de 100% Noticias.

Según Valle, el Consejo Nacional de Universidades, contabiliza que en Nicaragua hay 190 mil estudiantes universitarios activos, y el impacto por el cierre de la UCA es “significativo y preocupante”.

“Con la Upoli, el cambio de nombre, la confiscación, el robo de la identidad, todos los estudiantes se vieron afectados en sus carreras y a la mayoría hasta el día de hoy no les han resuelto y el CNU , que ha sido cómplice, no les ha dado respuestas y más bien da largas”, denunció Valle.

“Además de los estudiantes hay un cuerpo docente, un cuerpo administrativo que no sabe lo que ocurrirá con ellos. Este es un delito grave, aquí se están expropiando y se están robando universidades y la UCA es la última universidad en pie que estaba inculcando su criterio propio con los estudiantes”, aseveró la líder estudiantil.

Aunque la mañana de este sábado se filtró que un grupo de trabajadores ya fueron informados sobre el cierre de operaciones de la Universidad Centroamericana, esta entidad educativa lo desmintió a través de un comunicado.

“Y a eso apunta Ortega, a erradicar este tipo de universidades porque la libertad de pensamiento no es su objetivo”, sentenció Valezka Valle, quien teme una nueva oleada migratoria de jóvenes que al quedarse sin alternativa de educación superior prefieren salir del país.

“Otra vez el rompimiento del tejido social. Familias enteras separadas y luego la problemática de estudiantes que no van a tener acceso a otras universidades al no poder rescatar los registros académicos como en otras universidades”, indicó la joven.

Acusaciones absurdas

Yunova Acosta, también líder universitaria, considera que la Universidad Centroamericana (UCA) era un bastión de lucha en Nicaragua y calificó de absurdas las acusaciones de lavado de dinero en contra de esa casa de estudios.

“No es un secreto cómo opera la dictadura, y ahora con la UCA le están imputando el lavado de activos, lo creemos irreal”, comentó Acosta,quien recalcó que no están promoviendo ningún levantamiento.

“Queremos recalcar que nosotros no estamos haciendo ningún llamado a ningún levantamiento. Estamos denunciando lo que está pasando dentro de los recintos universitarios y en especial la UCA que era la única que queda como un foco crítico de libertad de pensamiento y como un tesoro de historia que hay dentro de sus instalaciones, con valor científico y educativo. No estamos diciendo que salgan a las calles porque sabemos cuál es el contexto, nunca vamos a exponer a los estudiantes y no queremos que la lista de presos políticos aumente en Nicaragua”, subrayó Acosta.

En el súper chat de 100% Noticias también participó el representante universitario Enrique Ortega, quien aseguró que mantendrán campañas permanentes en redes sociales para denunciar el cierre de la universidad.