Lista de Universidades Jesuitas en América Latina, opción para estudiantes UCA

Tras la confiscación de la Universidad Centroamerica UCA, algunos estudiantes no están dispuestos a que su título profesional salga bajo el nuevo nombre “Universidad Casimiro Sotelo” por lo cual piden a las autoridades académicas de las diferentes universidades jesuitas de América Latina abran sus puertas para que los jóvenes puedan concluir sus carreras en centros de estudios con libre pensamiento.

Una estudiante de la UCA que estaba a pocos meses de defender su monografía dijo a 100%Noticias que la confiscación “duele demasiado”, porque sus sueños de graduarse de la UCA fueron destruidos inesperadamente.

“Ahora estoy en el aire, no sé si cuando la nueva administración del Gobierno funcione si me van a dar mis notas para poder irme de ahí, porque yo no pienso estudiar en esta en universidad, no pienso sacar mi título bajo ese nombre”, dijo la estudiante.

Espera que las universidades jesuitas en América Latina se solidaricen con los estudiantes abriendo oportunidades de estudio en línea o presencial.

“En línea o presencial sí sí, optaría si es mi opción es lo que haría para poder terminar mi carrera y que mi título saliera bajo universidades centroamericanas o bajo la titulación pero no bajo esa universidad creada por el CNU”, señala.

Al igual que esta estudiante, otra joven universitaria contactó por correo a la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas -UCA en El Salvador para conocer qué oportunidad hay para convalidar la currícula.

“Reciba un saludo fraterno desde la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas -UCA El Salvador-, y del Departamento de Psicología y Salud Pública. Nuestra solidaridad en estos momentos que están viviendo como país y de forma especial como universidad”, indica el correo electrónico enviado.

Agregan que “Las autoridades de nuestra universidad han tomado ya en consideración esta situación, y están trabajando para dar una respuesta para ver cómo se les apoya en su admisión a esta universidad. Necesito conocer su pensum/malla curricular, o al menos el listado de materias que ha cursado, para hacer una primera revisión y determinar la compatibilidad con la materias de nuestra malla curricular, de la cual le dejo el link, estas se podrían dar como equivalencias”.

En Twitter Nicaragua Clic compartió una lista de universidades que forman parte de la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina (AUSJAL).

En El Salvador está la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas -UCA, en Guatemala Universidad Rafael Landívar, en México están: Ibero León, Ibero Tijuana, Universidad Jesuita de Guadalajara.

También en Ecuador se encuentra la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), en Chile está la Alma Mater Alberto Hurtado.

En Brasil están la Universidad Católica Pernambuco, Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro y la Facultad Jesuíta de Brasil.

Asimismo en Argentina está la Universidad Católica de Córdoba. También la Universidad Católica Andres Bello y Universidad Católica del Táchira en Venezuela.

Mientras tanto en Colombia se encuentra la Pontificia Universidad Javeriana y Pontificia Javeriana de Cali.

En República Dominicana está el Politécnico Loyola, y en Paraguay el Instituto Superior San Francisco Javier. Todas las casas de estudio mencionadas forman parte de la Red AUSJAL.

Ante esta embestida del régimen en Nicaragua contra el último espacio libre, que era la UCA, los estudiantes esperan que las muestras de solidaridad de las universidades jesuitas se concrete en aceptar traslados, a esas casas de estudio para continuar o concluir sus estudios. Están claros que tiene peso los títulos de las universidades jesuitas y no el nombre suplantado “Casimiro Sotelo”.