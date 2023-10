Denuncian confiscación de 5 casas comunitarias en Matagalpa en los últimos días

Este 17 de agosto la Policía de Nicaragua tomó a la fuerza cinco casas comunitarias en el departamento de Matagalpa, denunciaron varias mujeres de las zonas rurales.

De acuerdo con las denunciantes, varias patrullas policiales se presentaron de forma simultánea a la comunidad rural La Estrellita, Ojo de Agua, Jucuapa Abajo, Jucuapa Centro y El Guineo para exigir las llaves de las casonas comunitarias que estaban dirigidas por lideresas locales.

Ya suman 16 propiedades tomadas de lideresas comunitaria en Matagalpa.

“Como que si fuera de ellos, como que todo el tiempo les costó a ellos así vienen aquí, desde comienzo de la casa hemos llevado un proyecto cuidado y manejado con gran aprecio y no creíamos que esto iba a suceder, me siento abatida como que algo ha pasado encima de mí, un tractor quizás, no han respetado y nos han echado, es un trabajo de muchos años el que teníamos allí un sueño realizado, no es justo lo que han hecho, vienen a reclamar y a tomar por la fuerza algo que no les pertenece, es un robo descarado”, explicó una de las afectadas a radio Vos de Matagalpa.

Este medio señaló que otras lideresas comunitarias manifestaron descontento porque antes ya se habían tomado otras casas rurales en las localidades de Aranjuez, La Amistad, El Matasano, Nuestra Tierra, La Corneta, Pancasan, Las Banquitas, Palcila para sumar un total de 16 propiedades confiscados en unas 14 comarcas.

LEER MÁS: Piero Coen confirma confiscación, asegura que no ha cometido ningún delito que “atente contra mi país”

Tal fue el caso de la Fundación María Cavalleri que en mayo pasado denunció a la titular del Ministerio de la Mujer en Nicaragua, Jessica Yaoska Padilla Leiva por robar, agredir y usurpar la fundación, que nació por el esfuerzo de otras mujeres en Matagalpa. La ministra inauguró un nuevo centro en una propiedad robada a mujeres.

En una carta pública divulgada en la página oficial de la Fundación María Cavalleri, señalan que la organización se constituyó legalmente hace 25 años; sin embargo su personería jurídica fue arbitrariamente cancelada el 2 de junio de 2022.

Un año después de la cancelación de la personería, el régimen de Daniel Ortega a través de la Procuraduría General de la República (PGR) se toma la propiedad, una finca, de 24 manzanas, con un valor de entre tres y cuatro millones de dólares, según la cofundadora Zoraida Tórrez. La finca se ubica en la comunidad Molino Norte, en la carretera entre Matagalpa y Jinotega.

Ahora el Ministerio de la Mujer reaparece para “inaugurar” un “nuevo” centro de capacitación en Matagalpa, ante esto, la organización cancelada se pronunció para denunciar que el centro tiene nombre y es "Fundación María Cavalleri".

“Todos estos años fue cuidado con mucho esfuerzo individual y colectivo. Fue desarrollado a nivel económico, creativo, intelectual, ecológico y espiritual, por un grupo de mujeres en base a la solidaridad y muchas manos que han contribuido a ello. Con el anuncio de la inauguración del centro, usted se hace públicamente responsable de ser cómplice de la usurpación, robo, agresión y profanación que se ha perpetrado hacia un grupo de mujeres, hacia la "Fundación María Cavalleri”, reza la denuncia pública.