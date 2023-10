“El dinero que pagaron de manera anticipada dice (el rector) que lamentablemente no se va a regresar porque dice que se lo llevaron los jesuitas”, expresó el vocero ante la mirada incrédula de los estudiantes que lucían con tristeza en sus rostros

11:32 AM

A pesar de que el régimen de Daniel Ortega congeló las cuentas bancarias previo al cierre de la Universidad Centroamericana (UCA) para renombrarla Casimiro Sotelo, ahora el discurso a estudiantes de extinta UCA, es que no pueden regresar el dinero porque “jesuitas se llevaron el dinero”.

A través de un funcionario el rector de la Universidad Nacional Casimiro Sotelo, Alejandro Genet les envió el mensaje que el lunes empiezan las clases “normal” en el campus.

Vocero de la Casimiro Sotelo explica que no hay devolución de dinero por matrículas en la extinta UCA.

“Dice el rector que los que están matriculados están matriculados que vengan el lunes a horario normal”, expresó el funcionario de identidad desconocida ante los alumnos presentes.

Sudando y visiblemente nervioso este hombre intentó responder las inquietudes de los estudiantes que hasta hace unos días se formaban en la universidad de mayor prestigio en el país, pero que de un solo golpe le fue interrumpida su normalidad con la confiscación de la universidad jesuita, la número 27 en sufrir igual atropello desde el 2018.

“En horario normal”, explicó titubeante. “Si que estuvieran a las ocho a las ocho comienza”, añadió.

De acuerdo a este vocero del rector las inscripciones serían realizadas en línea y este 22 de agosto se activaría el campus virtual para quienes todavía no lo habían hecho.

“El dinero que pagaron de manera anticipada dice (el rector) que lamentablemente no se va a regresar porque dice que se lo llevaron los jesuitas”, expresó con las manos en alto y el silencio fue interrumpido por las carcajadas de los muchachos que no soportaron el descaro del funcionario, ya que públicamente es conocido que la dictadura ordenó el congelamiento de las cuentas.

Funcionario de la robada #UCANicaragua acusa a jesuitas de llevarse dinero de matrícula, pese a confiscación y congelamiento de cuentas, ahora dictadura dice que no puede devolver dinero a quienes pagaron. Convocan a inicio de clases el lunes en la "Casimiro Sotelo" pic.twitter.com/IiIjSCYRHb — 100%NOTICIAS (@100noticiasni) August 22, 2023

“El lunes a clase normal dice y si no tienen carnet con la cédula dice. No se preocupen. Dice que el registro está resguardado. La inscripción es la inscripción”, remató al reafirmar que no habría devolución por pago de matrículas.

La gratuidad no está clara

Tras oficializarse la confiscación de la UCA, Ramona Rodríguez, directora del Consejo de Universidad Nacional informó en acto inaugural de la Casimiro Sotelo que el costo por estudiar sería completamente gratis.

Sin embargo, Rosario Murillo horas antes expresó que la continuidad de los estudios en la extinta UCA sería al “menor costo posible” y dos días después Ramona Rodríguez se desdijo de la gratuidad anunciada en entrevista con un medio oficialista expresó que la Casimiro Sotelo tendrá un pago "simbólico” el cual todavía no ha sido determinado.