Régimen de Daniel Ortega libera a otros 500 reos, con lo que suman 5.400 en 2023

En el marco del 44 aniversario de fundación del Ministerio de Gobernación (MIGOB), el régimen de Daniel Ortega anunció la liberación de otros 500 reos, con lo que suman 5.400 los beneficiados con medidas alternativas a la prisión en lo que va del año.

Rosario Murillo confirmó la medida con un acto de “beneficios legales de convivencia familiar” para los excarcelados que se realizará este 14 de octubre.

"Lo celebra con actos de beneficios legales de convivencia familiar para 500 hermanos, que están todavía, al día de hoy, porque esto va a ser el día sábado… Qué mejor manera de celebrar este aniversario (del MIGOB) con un acto como este, un acto de solidaridad y fortalecimiento de valores”, anunció Murillo en su alocución diaria.

Señaló que los privados de libertad se encuentran en los penales de Tipitapa, Matagalpa, Granada, León, Chinandega, Estelí, Juigalpa y Bluefields. “Qué mejor manera de celebrar este aniversario con un acto como este, un acto de solidaridad y de fortalecimiento de valores”, reafirmó Murillo.

El régimen de Nicaragua ha liberado a más de 5.400 presos en lo que va del año, según datos oficiales.

La última excarcelación masiva se realizó en agosto pasado, cuando 1.000 reclusos fueron enviados a sus casas bajo el régimen de convivencia familiar por el día de Santa Rosa.

Esta sería la quinta ocasión en que el Ministerio de Gobernación concede este beneficio a los llamados “reos comunes” en el 2023.

Las anteriores fueron en marzo, por el día internacional de la mujer (230 féminas); en abril, por la Semana Santa (2.500 reos); en mayo, por el día de la madre (1.200 privados de libertad); y en agosto, por el día de Santa Rosa (1.000 reclusos).

La práctica de liberar a miles de presos como parte de una política de segundas oportunidades “para no volver a cometer errores” impulsada desde el Ejecutivo es también rechazada por un sector importante de la población.

“Que las personas que han estado en las distintas dependencias del Sistema Penitenciario, que desde la Familia y con la capacitación, la experiencia y el conocimiento adquirido, y la experiencia de vida, sobre todo, para no volver a cometer errores, se incorporen no sólo a la productividad, sino también al desarrollo de una Ciudadanía cada vez más sensible, solidaria, familiar, y por supuesto estudiada, con futuro... Con capacidad para caminar hacia el Futuro”, insistió Murillo.

Sin embargo, esta medida ha sido criticada por diversos sectores de la sociedad civil, que denuncian que el régimen busca aliviar el hacinamiento carcelario y desviar la atención de la crisis política y social que vive el país desde el 2018.