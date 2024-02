Equipo de Periodistas

Febrero 03, 2024 04:40 PM

El grupo de los 222 ex prisioneros políticos y desterrados nicaragüenses, emitieron un comunicado solidarizándose con Víctor Hugo Tinoco y su familia, ante la pérdida de su hija.

La hija del desterrado político Víctor Hugo, murió el viernes en México, a consecuencia de un cáncer con el cual batalló por 13 años.

“Nuevamente hacemos propio el dolor que embarga a uno de nuestros integrantes: Víctor Hugo Tinoco Fonseca y a toda su familia, por la sensible pérdida de su querida hija Cristian Deyanira Tinoco Parrales, quien fue llamada a la casa del Padre Eterno, luego de haber batallado durante más de 12 años contra el cáncer”, se lee en el comunicado de pésame.

Según el documento, Tinoco Parrales murió a sus 45 años de vida y era una prominente oftalmóloga. Además destacan su espíritu de servicio a las personas que lo necesitaban.

Durante el presidio de su padre en la celdas del Chipote, podía verse a Cristian haciendo presencia en las visitas que le permitieron a su padre Víctor Hugo Tinoco.

“Supo mostrar a Nicaragua y al mundo entero el talante aguerrido y comprometido de la mujer nicaragüense, pues con enorme gallardía se sobrepuso a los dolores y sufrimientos que le ocasionaba el cáncer, para demandar la libertad de su padre, injustamente secuestrado por el régimen Ortega Murillo”, se lee.

Agregan que “Cristian, a costa de su propia salud, se movilizó en incontables ocasiones hasta las afueras de las ergástulas del Chipote para pedir que la dejaran ver a su enfermo padre, en tanto que transmitió fortaleza a su madre y hermanos en medio de las duras pruebas que estaban atravesando”, relatan en el comunicado.

“Hoy, Nicaragua ha perdido a una gran hija, que se ha convertido en un espléndido guardabarrancos, que vuela libre de opresión y de dolor por los jardines de Dios. Sin embargo, sabemos que su padre, Victor Hugo Tinoco; su madre, Deyanira Parrales, sus hermanos y todos cuantos la conocieron y amaron echarán de menos su querida presencia”, indicaron.

El periodista y cronista deportivo Miguel Mendoza, también excarcelado y desterrado en Estados Unidos por la dictadura, escribió sus condolencias en la plataforma X.

“Cuánto pesar siento al conocer sobre la muerte de Cristian, la guerrera hija de Víctor Hugo Tinoco, que se fajó ante la crueldad de la dictadura tras el secuestro de su padre. La joven era médico oftalmóloga. Nació el 5 de diciembre de 1978 y murió en el exilio en México, junto a su familia. ¡Qué pesar!”, escribió Mendoza.

Mientras la activista de Derechos Humanos Bianca Jagger, también se pronunció.

“Me da profunda tristeza escuchar la noticia que la Dra Cistian Deyanira Tinoco Parrales, hija de Víctor Hugo Tinoco ha fallecido en México. Mi más sentido pésame a su familiares y seres queridos. Que Dios misericordioso la acoja en su seno. RIP”, escribió Jagger.

El caricaturista Pedro Molina, le dedicó una caricatura que muestra a Cristian sosteniendo un retrato de su padre, tal como lo hacía cuando exigía su liberación.

“La semana pasada me invitaron a participar en un proyecto de arte sobre el cáncer que consiste en dibujar en una postcard algo relacionado con el tema. No sabía bien qué hacer, pero el fallecimiento de Cristian Tinoco ayer me lo dejó claro… Que Dios te reciba en sus brazos Cristian”, escribió el artista.