Siete promesantes detenidos en Nicaragua en lo que va de Semana Santa

Equipo de Periodistas

Marzo 29, 2024 03:15 PM

La Policía en Nicaragua detuvo a siete jóvenes promesantes durante las actividades de Semana Santa el jueves, confirmó la abogada Martha Patricia Molina, quien documenta las agresiones y persecución en contra de la iglesia católica y evangélica en Nicaragua.

Molina, utilizó sus redes sociales para informar: "Policía Nacional secuestra arbitrariamente a 7 jóvenes católicos únicamente por pagar promesas de Semana Santa. 4 en León y 3 en la Arquidiócesis de Managua".

"Uno de los jóvenes estaban vestidos de judíos y a otros dos los detuvieron solo por llevar un santo de una casa a otra", dijo Molina a 100% Noticias con respecto a las detenciones en el municipio de Tipitapa, Managua.

Los cuatro jóvenes detenidos en el occidente del país, corresponden a la comunidad de Paraguas del municipio de Malpaisillo, León. En un video que circula en redes sociales, se observa a jóvenes que se vistieron de "judíos errantes" para pagar una promesa durante las actividades religiosas del jueves.

Los familiares de los detenidos están molestos y reclamaron a los oficiales "nosotros también tenemos derechos, la policía no tiene el derecho de llevárselos presos" gritaban familiares en el video.

#Nicaragua La policía detuvo a un grupo de jóvenes que andaban disfrazados de tradicionales judíos errantes https://t.co/FXxnQ6lf10 pic.twitter.com/MyZ80xFH1S — 100%NOTICIAS (@100noticiasni) March 29, 2024

Un oficial se acercó para amenazar a la persona que filmó la detención de los jóvenes "eso no es justo, no les hagan nada a los chavalos, no son unos ladrones", eran parte de las palabras de indignación que expresaron la familia.

Incluso uno de los oficiales, según los denunciantes, amenazó con un arma. "Si seguís grabando, ya sabes" dijo el oficial que impedía a un joven que grabara.

La iglesia católica en Nicaragua realizó las actividades de Semana Santa bajo una fuerte vigilancia policial y de parapoliciales (civiles armados). Casi 5 mil procesiones fueron prohibidas por el régimen que desplegó a más de 4 mil policías para el monitoreo y labores de asedio y hostigamiento a los fieles católicos.

En León, 100% Noticias constató que el viacrucis se realizó en los atrios de las iglesias. En el Santuario de San Francisco y Parroquia San Juan de Dios, la procesión fue frustrada por la orden del régimen de restringir el recorrido habitual de las estaciones que hizo Jesús el día de su crucifixión.