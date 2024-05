Invierno no arranca en Nicaragua, el dengue no cede y casos de malaria aumentan

Equipo de Periodistas

Rosario Murillo, vocera del régimen informó el lunes que hay más casos de malaria en comparación a la semana anterior, mientras las otras enfermedades siguen en vigilancia.

En su intervención de medio día en el canal 4, Murillo aseguró que habían al menos 1700 casos de neumonía.

“1700 casos de neumonía en todo el país, esto no es covid es la neumonía, no es atípica, es la neumonía que llaman típica. Representa una disminución del 12% de los casos, respecto a la semana anterior”, enfatizando en que no se trataba de neumonía atípica, la misma con la que el régimen encubrió centenares de casos de Covid-19 durante la pandemia.

Por un error de lectura o de dígito, Murillo infló la cifra de casos de neumonía, porque en su sitio web, el Ministerio de Salud reporta 1,077 casos positivos de neumonía y mantiene el mismo porcentaje de disminución.

En lo que sí coinciden las cifras brindadas por Murillo con las expuestas por el Ministerio de Salud, es en el aumento de casos de Malaria.

“Malaria 6% de casos, hay un incremento en relación a la semana anterior”, dijo Murillo, mientras el sitio web del Minsa especifica que son 67 casos positivos a nivel nacional.

La vocera detalló que se reportaron “2 casos confirmados de Leptospirosis, para una disminución del 50% de los casos en relación a la semana anterior, 66 casos confirmados de dengue para una disminución de 3%, virus de influencia no se reportan”, detalló Murillo.

El pasado 29 de abril la OPS informó que Nicaragua es el país de Centroamérica con más casos de dengue en la región con 17.339 casos; mientras tanto Honduras contabiliza 10.572 enfermos de dengue y diez muertos al cierre de abril 2024.

También, hasta el 29 de abril 2024, Guatemala registró, 12.570 casos de dengue; Costa Rica, 6.939; Panamá, 5.194; y El Salvador, 1.570.