29, Enero, 2015 29, Enero, 2015 6:23 a.m. 6:23 a.m.

ALFREDO ARTILES NO SE REELEGIRA COMO PRESIDENTE DE AMCHAM

Alfredo Artiles, Presidente de la Cámara Americana de Comercio de Nicaragua, AMCHAM no lanzará hoy su candidatura para ser reelecto en el cargo donde permaneció por un año. El candidato más fuerte que suena para sustituir a Artiles es Roberto Sanson, actual Gerente del Grupo Q en Nicaragua. Artiles confirmó a 100% Noticias que no se postulara para la reelección esta noche, porque no cree que abone a la institucionalidad de AMCHAM la reelección continua y que se debe optar por la alternabilidad en los cargos directivos para inyectar visiones diferentes que fortalezcan a esta cámara empresarial.