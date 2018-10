30, Enero, 2015 30, Enero, 2015 2:15 a.m. 2:15 a.m.

MINISTRO DE HACIENDA REVELA QUE EN LA AGENDA DE GOBIERNO ESTA DAR REPUESTA SOBRE LA TARIFA ELÉCTRICA

El ministro de Hacienda y Crédito Público de Nicaragua, Iván Acosta, reveló que el Gabinete Económico tiene en agenda el tema de la tarifa de energía y está haciendo una revisión a profundidad para preparar una propuesta “que sea buena para todos” y “sostenible” en el mediano y largo plazo. No obstante, dijo, el asunto merece un análisis económico cuidadoso “porque la disminución que ha habido en el (precio del barril de) petróleo, que es importante -- más de un 50%--, es un tema que hay que verlo en la proyección de largo plazo”. Por eso, reiteró, “la responsabilidad del Gobierno, la responsabilidad del Gabinete Económico y la instrucción que nos ha dado el presidente de la República, es que revisemos todas las variables, para hacer una propuesta que sea buena para todos: para la sociedad, para la empresa, para los ciudadanos y que, sobre todo, sea sostenible en el largo plazo”. SIN FECHA Aunque Acosta no dijo cuándo estará lista la propuesta en la que han estado trabajando en las últimas dos semanas, señaló que pensaban que “todavía hay que darles unas semanas hacia adelante”. Esta semana, organizaciones de la sociedad civil presentaron en el Instituto Nicaragüense de Energía, INE, una propuesta de reducción del 50% de la tarifa de energía, tomando como variables la caída del precio del petróleo a nivel internacional y el aumento de la producción de energía renovable en el país. Pero el ministro Acosta dijo que si no fuese por la energía renovable, que reconoció “está paliando los precios del petróleo”, el costo fuese otro. “Es decir, si la estructura del precio y costo fueran los del 2006, los costos hacia la sociedad fueran mucho más altos, o sea (que) la energía renovable o la transformación de la matriz energética”, que permite que ahora se produzca un 56% de energía renovable, “está impactando en que hemos podido estabilizar en los últimos años el precio de la energía”, señaló. Pero es o no posible tener una rebaja en la tarifa del 40 o 50%, se le preguntó al ministro, quien respondió que “para tener un análisis consistente, un análisis responsable, uno tiene que tener los números finales”, y estudiar, a su juicio, la variable más importante: el pronóstico futuro del precio. AHORRO Aunque Acosta no dio detalles sobre el ahorro que ha tenido el país con la baja del precio internacional del petróleo, César Zamora, gerente de país de IC-Power, dijo ayer a 100% Noticias, que ese ahorro asciende a 20 millones de dólares. Para los autores de la propuesta de reducción tarifaria, esa reducción del gasto debe ser aplicada inmediatamente a favor de los usuarios de la energía, como se aplicaba cuando subía el petróleo, sin embargo Acosta indicó que los incrementos siempre van atrasados. “Si el petróleo sube hoy y la factura sale en 30 días, no arrastra los precios, porque el petróleo es el insumo y lo que se cobra es el precio del insumo”, concluyó. 75 por ciento aumentó la tarifa eléctrica en los últimos años, según organismos de la sociedad civil. END