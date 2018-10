14, Febrero, 2015 14, Febrero, 2015 4:28 a.m. 4:28 a.m.

EL AMOR NO ES SOLO CUESTIÓN DE CORAZÓN

Un mes duró la etapa de enamoramiento. Ella, de 29 años de edad, y él, de 30, se conocieron diez años atrás en Los Rostros, un bailongo de Campo Bruce, y un mes después decidieron ir a vivir juntos. Justo allí se acabó. “Esa etapa puede durar una hora, un día, un mes, dos o tres, y es una fase irracional —explica el psiquiatra Humberto López—. Es una situación emocional intensa y como tal dura poco, somos una sola cosa, no hay distinción del uno y del otro. Al principio uno cree y siente al otro igual a uno”. Los científicos sostienen que en este periodo se activan los sistemas cerebrales. La dopamina activa partes del cerebro que estimulan y provocan reacciones fisiológicas diversas como el aumento de la frecuencia cardiaca o el aumento de la presión arterial. Algo que, escrito en otras palabras, unos llaman mariposas en el estómago. El proceso es diferente en los hombres y en las mujeres. Citado por National Geographic, el doctor Eduardo Calixto, neurofisiólogo del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, en México, revela que los hombres secretan la dopamina estimulados por el aspecto físico de la otra persona. En las mujeres, en cambio, el proceso es más complejo: “involucra otros sentidos como el tacto y el olfato”. El “amor maduro” Hellen Margarita Cruz y Ángel Casco recuerdan hoy, minutos después de que firmaron el acta de matrimonio junto a otras 200 parejas más, cómo se conocieron diez años atrás en el mismo bailongo de Campo Bruce. Decidieron finalmente unirse por la vía legal porque, dicen, "encontraron hasta ahora el momento adecuado”. “Aunque no todo ha sido feliz, seguimos juntos”, dice ella. Con el tiempo los receptores de dopamina pierden su sensibilidad y dejan de provocar la reacción de placer. La salvación, explica el neurofisiólogo, está en un neurotransmisor conocido como oxitocina, cuya secreción está relacionada al apego. Si en tres años no construyeron una relación más allá del enamoramiento o del placer sexual, esta podría concluir, añade el experto. El psiquiatra Humberto López lo explica de otra forma: "Llega un momento en el que vos sos vos y yo soy yo, pero nos une el afecto”. Hayley Quinn es una especie de tutora de parejas. Según medios de prensa como El Confidencial, cobra hasta US$250 por un tutorial de 90 minutos sobre cómo encontrar pareja, reportando anualmente hasta US$88,000. "El amor no son rosas o gestos románticos —escribe en una breve entrevista por correo electrónico—, es el gusto por la compañía de alguien con quien te sientes aceptado. Sí, usted se siente atraído por su pareja, pero cuando realmente estás enamorado, la atracción crece, no disminuye. La lujuria termina rápidamente…”. La terapeuta de parejas Ana Salgado sostiene que después del enamoramiento viene "el amor maduro". "Las hormonas nos dan raid gratis por tres años para sentar una relación sana”, dice. Así se acaba La falta de comunicación y los rasgos de la personalidad conspiran para que las relaciones concluyan. “Hay rasgos de la personalidad que afectan al otro, pero a veces eso no es suficiente para que termine la relación. Hay personas que tienen diez, veinte años de estar juntos y no se conocen. Hay parejas que usan el afecto para cobrar deudas: ahora no te doy un beso porque me hiciste tal cosa…", enumera el psiquiatra Humberto López. La abogada Karla Sánchez tiene once años litigando en la vía civil y sostiene que las dos principales causas de divorcio son la infidelidad y la incompatibilidad. La mayoría de hombres que llegan a su oficina quieren separarse porque su esposa les fue infiel. "Ellos me dicen, si vale C$4,000 se los doy ya, se los cancelo, pero que la demanda se ponga mañana. Es visible su molestia. La mujer viene por infidelidad, pero son menos los casos de mujeres que vienen por esto. Lo que veo es que hay como un patrón de conducta: la mujer acepta la infidelidad porque se le ha enseñado que pese a eso, tiene que estar con su esposo; pero para el hombre eso es imperdonable y vergonzoso”. Las mujeres también suelen separarse por maltrato, asegura Sánchez. La titular del Juzgado Sexto de Distrito de Familia de Managua, Margarita Romero, asevera que el 95% de divorcios son unilaterales y la pareja no expone sus motivos. "Son muy pocos los que dicen por infidelidad o por maltrato. La ley nos dice que basta la voluntad. En el trámite salen algunas cosas y por lo general infidelidades del varón, muy pocos casos la mujer, o bien el maltrato psicológico, físico o verbal contra la mujer, y en mínimos casos el hombre", manifiesta la jueza. Enamoramiento. El psiquiatra Humberto López sostiene que la sociedad ha cosificado el amor. "Te doy una flor, un anillo, un celular, te doy cosas, se cosifica el afecto. Se cosifica el amor", dice. END