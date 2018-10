28, Febrero, 2015 28, Febrero, 2015 4:49 a.m. 4:49 a.m.

DESDE MASSACHUSETTS A NICARAGUA SE INCREMENTA TURISMO

El flujo de turismo de Massachusetts hacia Nicaragua ha aumentado considerablemente en los últimos años, según varias agencias de viajes de este Estado consultadas por El Nuevo Diario sobre el crecimiento de turistas norteamericanos que visitan Centroamérica, en particular el territorio nicaragüense. La agencia de viaje fernandeztravelagency.com tiene más de 25 años de estar al servicio de los turistas en la ciudad de Jamaica Plain, en Boston. Su gerente general, Ana Fernández Gómez, dijo que ellos han experimentado una alta demanda de paquetes con destino a Nicaragua. La gerente puntualizó que los turistas en la actualidad buscan un destino nuevo, en el que puedan explorar aventuras y descubrir nuevas playas. “Por lo tanto, Nicaragua está ofreciendo esas condiciones que el turista está demandando”, afirmó. Los vuelos Según la Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales de Nicaragua (EAAI) el año pasado llegaron a este país 6,589 vuelos comerciales internacionales, 233 más que en 2013. Recientemente, Avianca y Delta Air Lines anunciaron que aumentarán las frecuencia de sus vuelos a Nicaragua, mientras Aeroméxico restableció la ruta D.F. – Managua. En tanto, en la localidad de Dorchester, Massachusetts, Francisco López, de Atlantic Travel Agency, que tiene 24 años de operar como agencia de viaje, explicó que por las bajas temperaturas que han sufrido en los últimos meses, muchas personas van en busca de nuevos destinos, asequibles al bolsillo del turista. Publicaciones internacionales como Business Insider, The New York Times o Lonely Planet han destacado en los últimos años a Nicaragua como uno de los mejores destinos turísticos en el mundo, por sus niveles de seguridad, el bajo costo de los productos y servicios, y por los distintos sitios que ofrece, que van desde las coloniales Granada y León, hasta el Cañón de Somoto, el Caribe, y el turismo de aventura y rural. Ofertas Ante la demanda de nuevas aventuras turísticas, la agencia Overseas Aventure Travel, que ha operado desde 1978 en Boston, oferta a Nicaragua y Costa Rica en un solo paquete, por un costo de US$1,995. En la oferta que hacen de Nicaragua ofrecen: una noche en Managua y 4 en Granada, boleto aéreo y 11 platos de comida, más visitas a pueblos agrícolas y montañas volcánicas. Esta empresa turística también promociona a Nicaragua como un país con un fuerte legado de cultura, el cual está surgiendo después de décadas de dictadura. Resaltan, además, que este es el momento propicio para conocer a los nicaragüenses, quienes se sienten orgullosos de un país que ha abierto recientemente sus puertas a los viajeros, algo que está atrayendo al turista estadounidense. En los últimos años el sector privado de Nicaragua, así como el Estado, han efectuado importantes inversiones en el área turística. Entre los proyectos que más destacan están: Guacalito de la Isla en Tola, Rivas, al sur de Nicaragua. En Granada ha aumentado el número de restaurantes (103), hoteles y alojamientos (110) y bares (40). León ofrece turismo colonial (en especial con su Basílica Catedral), cultural y artístico --a través de la Fundación Ortiz Gurdián-- y de playa. Nichos establecidos Lucía Fernández, dueña de la Agencia de viaje Tom Tours, con sede en Nueva York, expresó que ha notado que los turistas que viajan a Nicaragua lo hacen cada vez con más frecuencia. Agregó que son dos los grupos que efectúan turismo con mayor frecuencia. Uno de estos grupos, dijo, está conformado por las personas que viajan por asuntos humanitarios. El otro es el de los grupos religiosos, cada uno integrado por hasta 20 personas, quienes generalmente se desplazan al interior de Nicaragua. Nica aprovecha el boom desde Nueva York Negocios • La nicaragüense Lucía Fernández, propietaria de la Agencia de viaje Tom Tours, en Nueva York, con más de 25 años de experiencia, manifestó que ellos han experimentado un crecimiento similar de las personas que están viajando a Nicaragua a vacacionar. Ella comentó que la mayoría de las personas que viajan a Nicaragua a través de su agencia de viaje, son jóvenes surfistas que van a las playas de San Juan del Sur, en Rivas. Los surfistas viajan atraídos por las grandes olas que ofrecen estas playas del sur de Nicaragua para practicar este tipo de deporte. La gira Fernández destacó que Costa Rica también está vendiendo a Nicaragua como un solo paquete turístico, ocasionando que un sinnúmero de viajeros utilice a Costa Rica para llegar a Nicaragua. “A los turistas los están llevando a Liberia, donde los dejan por una noche y al día siguiente son trasladados a Nicaragua. Costa Rica está aprovechando que tienen la experiencia para expandir su turismo. En los últimos 25 años ellos han explotado su país en el área del turismo, por tal motivo, ya no tienen dónde llevar al turista. Ahora están aprovechando que Nicaragua está creciendo en el turismo y lo están vendiendo como un solo paquete”, apuntó. END