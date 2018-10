05, Marzo, 2015 05, Marzo, 2015 11:15 a.m. 11:15 a.m.

TELCOR NO PUEDE REGULAR TARIFAS TELEFÓNICAS

El Director Ejecuitivo de Telcor, Orlando Castillo dijo que la institución reguladora de las telecomunicaciones no puede “regular” el precio de la tarifa que pagan los usuarios de la telefonía celular. Un informe de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU), señala que Nicaragua es el país que más paga en la región por telefonía celular. Según el informe de ITU, Nicaragua se ubica en el puesto número 14 de los 166 países que más pagan por telefonía celular en el mundo. El costo promedio de la llamada por minuto es de 90 centavos de dólar, 10 veces más que lo que pagan los usuarios en Costa Rica. Pese a esto el Director de Telcor, afirma que la institución encargada de las telecomunicaciones no tiene capacidad para regular tarifas. “Las concesiones a las empresas telefónicas se dieron hace 20 años y cuando se dieron estas concesiones se establecieron tarifas máximas, ellos pueden llegar hasta las tarifas máximas , están en su derecho de aplicarlas, para regularlos tendríamos que reformar la Ley y eso lo estamos haciendo a nivel de Centroamérica porque solos no podemos irnos a pelear con Carlos Slim o con Movistar de España”, refirió Orlando Castillo. Castillo también se refirió a la concentración de Medios de Comunicación en manos de algunas personas o empresas, señalando que la Ley no prohíbe los duopolios de Medios. “Yo nunca he oído hablar que el duopolio este interfiriendo con la Ley, el monopolio si es prohibido, las empresas que se presentan no son con el mismo dueño, usted puede tener 3 empresas y si usted pone cada empresa a nombre de diferentes personas no hay problema. Pueden existir dueños, socios y si yo tuviera dos o tres empresas y voy a violar la Ley no las presento a nombre mío”, explico el titular de Telcor. Hay quienes opinan que en Nicaragua no existe el duopolio de Medios, en el caso de la televisión existen al menos 5 televisoras en manos de empresarios privados, en radio el número de emisoras en manos de privados es mayor y referente a los periódicos todos están administrados por empresarios privados. Jonathan Castro