06, Marzo, 2015 06, Marzo, 2015 5:26 a.m. 5:26 a.m.

POLICIA NACIONAL TOMA DISTANCIA DEL COBRO DE GRUA FANTASMA

Las constantes quejas de la población por el cobro del servicio de grúa en casos donde no se utilizo el servicio, hicieron reaccionar a la jefa policial Aminta Granera, quien tomó distancia de esa polémica al aclarar que el depósito vehicular es responsabilidad de la alcaldía de managua y no de la institución policial. Todo vehículo que no tiene la documentación es trasladado al depósito por los oficiales de tránsito, pero la queja es cuando les cobran la grua que no se usó. “No es a nosotros a quien le corresponde cobrar el servicio de grúa, es a la alcaldía, vamos a coordinarnos con ellos para ver qué está pasando", manifestó la Jefa de la Policía Nacional Aminta Granera. Y es que según algunas personas consultadas, además de que se les cobra el servicio de grúa sin utilizarlo, les retrasan la entrega de sus vehículos. El Concejal liberal, Alfredo Gutiérrez propuso a las autoridades de la alcaldía, que se apruebe una amnistía vehicular para todos aquellos vehículos que tienen más de 6 meses parqueados en el depósito. Esta iniciativa todavía no se discute en el concejo municipal. IRIS CASTILLO