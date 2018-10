07, Abril, 2015 07, Abril, 2015 11:18 a.m. 11:18 a.m.

RICARDO ARJONA ESTE 20 DE MAYO EN CONCIERTO

Después de su gira METAMORFOSIS que contó con una asistencia de más de dos millones de personas alrededor de 20 países, Arjona llega hoy con VIAJE. Usted será testigo de la que sin duda será la puesta en escena más calificada de lo que se ha visto hasta la fecha en el mundo del espectáculo latinoamericano. Lo cierto es que muchos de los mejores en su clase hacen posible que el que presencia este teatro musical masivo, flote desde su asiento y se le olvide donde exactamente está ubicado. Después del impacto de su gira pasada, Arjona escribió el guion de esta puesta en escena y se rodeó de los más calificados sin pensar que esta vez no se necesitara ser seguidor del artista para ser testigo de una puesta en escena impecable, suntuosa, pero al mismo tiempo aterrizada, es por eso que el 20 de mayo el estadio nacional de futbol en Managua, se llenara de la energía de este gran artista, que en otras ocasiones ha visitado el país y hoy vuelve con su más reciente material El cantautor más importante de Latinoamérica Ricardo Arjona estrena su nuevo sencillo “Cavernícolas” tercer corte promocional de su más reciente producción discográfica Viaje, que fue seleccionada por la prestigiosa revista Billboard como unos de los mejores discos del 2014. Sin duda esta puesta en escena dará mucho de qué hablar, como dan las cosas inéditas con buen gusto. Haciendo valer el precio que la gente paga por entrar a un espectáculo. Arjona, independiente y solido más que nunca, sin duda en su mejor momento y mostrando una vez más porque es el artista que más publico convoca en Latinoamérica. “Claro, una empresa líder en telecomunicaciones y entretenimiento, nuevamente ofrece a los nicaragüenses una noche llena de energía y emoción con Ricardo Arjona, quien seguramente deleitará a los asistentes de este gran concierto con sus temas conocidos y las piezas incluidas en su nueva producción musical Viaje”, expresó Gilda Tinoco, Gerente de Comunicación Corporativa de Claro Nicaragua. También aseguró que se estará otorgando un 20% de descuento al comprar sus tickets con Claro Club, enviando la palabra Arjona o Ricardo a la marcación 500. Pepsi se une a Ricardo Arjona en este grandioso VIAJE que inició en 1976 cuando ganó el primer lugar en el “FESTIVAL JUVENTUD” en su natal Guatemala, un largo recorrido para llegar hasta donde se encuentra HOY. “Estamos muy contentos por presentar un vez más a Ricardo Arjona en Nicaragua, sabemos que sus presentaciones son de un nivel impresionante y queremos que muchos Nicaragüenses vivan con nosotros EL VIAJE. Estén pendientes de las dinámicas y promociones con que Pepsi te llevará a vivir EL VIAJE, Pepsi Vive Hoy” Afirmó Gustavo Leal, Gerente de Ventas de Pepsi. Los clientes de Banpro Grupo Promerica también gozarán de un 20% de descuento al comprar sus ticket con su tarjeta de crédito premia Banpro de su preferencia y disfrutar de un concierto lleno de romanticismo, donde podrá cantar junto al artista sus más grandes éxitos como: “Mujeres”, “Señora de las cuatro décadas”, “El problema”, “Desnuda”, “Dime que no” y sus más recientes: “Cavernícolas” “Lo poco que tengo”, entre otros. La Lcda. Ana Margarita Ortiz de Horvilleur, directora ejecutiva de la Fundación Ortiz Gurdián (FOG), agradeció en nombre de las miles de mujeres de escasos recursos económicos que han recibido y reciben atención médica en la Clínica de Cáncer de Mama de la FOG a la productora Blü Nicaragua por su gentileza en aportar el 10% de sus ganancias, para que más mujeres reciban tratamiento médico. El licenciado Nicolas Bolaños, Gerente comercial de BLÜ Nicaragua indico que el 10% de las ganancias de taquillas se donara a la Fundación Ortiz Gurdián, para ayudar a la Clínica de cáncer de mama, y se siga brindando atención médica a todas las mujeres que no tienen posibilidades económica para tratarse los años que dura quedar libre de la enfermedad. Precios en diferentes localidades Los boletos los pueden adquirir a través de TiquetEra en oficinas de BLÜ Nicaragua, Super Express en: 2da entrada de Las Colinas, Carretera Masaya km 12.8, Altamira, Linda Vista, Bolonia. En tiendas AM:PM y en Music & More Metrocentro y Multicentro las Américas, tienen un costo de: US$ 100 Platinum; US$80 Gold, US$ 60 VIP; US$ 40 Grada A; US$ 20 Grada B - C más US$2 por cargo de servicios en localidad Platinum, Gold y Vip; US$1 por cargo de servicios para graderías, siempre con 20% de descuento en PRE-VENTA. CLARO