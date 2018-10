16, Abril, 2015 16, Abril, 2015 1:54 a.m. 1:54 a.m.

POLICÌA NACIONAL CAPTURA A DOS ESTADOUNIDENSES BUSCADOS POR LA INTERPOL

La Policía Nacional capturó a dos estadounidenses que eran buscados, por separado, por la Policía Internacional (INTERPOL). Uno era requerido por las autoridades de Costa Rica, por cometer el delito de estafa por hasta US$9 millones, y el otro está vinculado al tráfico de drogas. Uno de los detenidos es identificado como Cyrus Anoushirvan Spher, de nacionalidad estadounidense, pero nacido en Irán, y es requerido por la Policía de Costa Rica por el delito de estafa mayor. Según el diario costarricense Extra, Anoushirvan está acusado, bajo el expediente 12-001015-0612-TP, por supuestamente haber estafado por al menos US$9 millones a varios empresarios norteamericanos. A Anoushirvan le decretaron prisión preventiva, la cual cumplió internado en un hospital privado durante once meses, hasta que se dio a la fuga. Pretendía tomar vuelo En el mismo diario señalan que el investigado estuvo internado por un cuadro de síndrome de pospolio y se escapó el primero de abril, fecha en que fue capturado en Nicaragua en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, cuando pretendía abandonar el país con destino a Estados Unidos. Las autoridades nicaragüenses revelan que el extranjero huyó del hospital costarricense al filo de la madrugada y vestido de policía, pero hasta el 9 de abril las autoridades de Costa Rica emitieron una nota roja de captura contra Anoushirvan . “Este ciudadano (Anoushirvan ) fue detenido el primero de abril, cuando trataba de realizar trámites migratorios para salir de Nicaragua. Al momento de revisar la documentación encuentran inconsistencia de su ingreso, por lo que fue trasladado a las instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial Nacional (DAJ), de la Policía”, dijo el comisionado general Juan Ramón Gámez, jefe de la DAJ. “Cyrus ingresó de forma irregular a nuestro país, por puestos fronterizos que no están autorizados en Nicaragua, y ese mismo día se presentó a la embajada de Estados Unidos en Managua a reportar la pérdida de su pasaporte, por lo que le emiten uno temporal”, agregó el jefe policial. El segundo detenido En el municipio de El Jícaro, Nueva Guinea, se capturó al segundo estadounidense: Richard Glen Willamson, de 38 años, quien manifestó a las autoridades policiales que sus documentos de identidad se le habían extraviado y lo remitieron al albergue nacional de Migrantes Irregulares, de Migración y Extranjería. “Él (Richard) tenía orden de captura por las autoridades del Estado de Arkansas por los cargos de posesión, venta y distribución de estupefacientes, en la ciudad de Washington”, detalló el alto mando. Según la Policía Nacional, este último extranjero estaba de manera irregular en Nicaragua desde febrero. Fuente: END