07, Mayo, 2015 07, Mayo, 2015 7:52 a.m. 7:52 a.m.

FUTUROS MÉDICOS SE TOMAN SELFIES CON CADÁVERES

Un masivo rechazo ha recibido algunos estudiantes de medicina, psicología y odontología, que se tomaron fotos tipo selfies con los cadáveres usados para sus prácticas en los laboratorios. Como medio responsable con el balance de la información, 100% Noticias visitó la UAM, UCA y la Universidad de Ciencias Médicas, ya que los estudiantes que aparecen en las fotos corresponden a dichas casas de estudios En el caso de la UAM, nos enteramos, que ellos alquilan los laboratorios a la UCA y extraoficialmente supimos que a raíz de las fotos que se hicieron virales en las redes sociales, la UAM suspendió el contrato de alquiler a la Universidad Centroamericana. Con respecto a la UCA, esta universidad prepara un comunicado que darán a conocer en las próximas horas. Mientras tanto; la Universidad de Ciencias Médicas, también toma medidas, debido a que en las fotos aparecen sus estudiantes con camisetas de la universidad posando con los cadáveres. También visitamos la facultad de medicina de la UNAN Managua, no porque aparezcan sus estudiantes en las fotos, si no, para conocer las normativas que utilizan en sus laboratorios tomando en cuenta que es la universidad que màs médicos gradúa en el país. Cabe destacar que en la UNAN, condenaron la práctica de tomarse selfies con los cadáveres, algo que desde el primer día ellos advierten a sus estudiantes de respetar los cuerpos que usan para practicar en su laboratorio y donde está prohibido el uso de cámaras. Por otro lado, se consultò a expertos de la medicina y ellos opinaron lo siguiente: ‘’Es una situación inadecuada, son personas que desde el punto espiritual merecen respeto y no se puede hacer eso. Pienso que tiene que ver con la madurez y se deben cambiar esas acciones. Si es primera vez, la universidad debería llamarles la atención y reflexionar de no incurrir en el mismo acto’’ mencionó, Gerardo Mejía director del hospital La Mascota. El doctor José Brockman considera que al tomarse foto con cadáveres, ‘’se está faltando a la ética y existe un protocolo y restricción del uso de cadáver. Estos estudiantes deben ser reprendidos por irrespeto a la ética y aplicarse medidas correctivas’’, dijo. Más adelante, en el noticiero estelar, brindaremos más detalles sobre estas fotos que han generado miles de comentarios, cuestionando la ética de los futuros profesionales de la medicina en el país. En desarrollo... 100% Noticias