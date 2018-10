19, Mayo, 2015 19, Mayo, 2015 5:46 a.m. 5:46 a.m.

NO ERA UN OVNI, ERA UN GLOBO LO QUE VIERON JINOTEGANOS EN EL CIELO

100% Noticias consultó a expertos en temas de astronomía del país, con el objetivo de explicar el origen científico del objeto volador que por media hora fue presenciado por habitantes del departamento de Jinotega el día de ayer. Julio Vanini, miembro de la Asociación Nicaragüense de Astronomía, expresó por vía telefónica, que la respuesta a este tipo de fenómenos voladores estaría relacionado a un globo que el mismo viento pudo haber elevado, y agrega ‘’no es la primera vez que este tipo de cosas se avistan en todo el mundo y tienden a confundirse con un Objeto Volador No Identificado (OVNI) ’’. ‘’Debió haber sido alguna bolsa o globo llevada por el viento, no tiene nada que ver con un OVNI’’, precisó Vanini. Por su parte, el astrónomo nicaragüense Alan Castillo, descarta la posibilidad de un OVNI y refiere ‘’pudo haber sido resultado de un fenómeno óptico’’. Según la definición científica de Castillo, tampoco se relaciona al avistamiento de un satélite o dron, porque estos viajan con rapidez en el espacio y el dron no puede ser elevado a más de 30 metros de altura en Nicaragua, por el anteproyecto de ley que regula su uso. ‘’Quizás, los pobladores pudieron relacionarlo con el planeta Venus, también conocido como planeta OVNI, debido a que este ha estado saliendo por las mañanas en el hemisferio norte y se puede observar en nuestro territorio’’, indicó el astrónomo. Ambos expertos concuerdan en que ‘’la bolsa o globo’’ no tiene relación con el asteroide que pasó días atrás por la Tierra. Y, que ''únicamente (los asteroides) pueden ser vistos a través de un telescopio''. Stalin Andino/100% Noticias