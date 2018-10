MAYORÍA DE NICARAGÜENSES VE MÁS IMPORTANTE LO ECONÓMICO QUE LO POLÍTICO

OTRAS PREOCUPACIONES

Interpreta-mos que este tema electoral podría convertirse en un factor de riesgo para esa paz y estabilidad social, económica y política que se requiere para que haya más inversión y se mejoren las condiciones de vida de la población”. Raúl Obregón, gerente de M&R Consultores.

Empresa privada, vital para desarrollar el país

Al menos nueve de cada diez nicaragüenses consideran que los principales problemas que enfrenta el país están ligados a lo económico y a lo social, y no a lo político, según revela la última encuesta de opinión pública, realizada en todo el país por la firma M&R Consultores, cuyos resultados se presentaron ayer en la Universidad Americana (UAM). La firma encuestó a 1,720 personas de ambos sexos, mayores de 16 años. De estos, el 72.4% estima que su mayor preocupación es económica y la relacionan al desempleo, la pobreza y al incremento en los precios de los servicios públicos. A un 23.2% de los nicaragüenses encuestados les preocupa lo social, lo que consideran está ligado a la delincuencia, a la corrupción, la falta de infraestructura adecuada, a la crisis de valores y a la falta de ayuda internacional. Solamente un 3.8% cree que la situación actual que enfrenta el país se debe a problemas políticos y un 0.6% opina que a ninguna de las razones anteriores. “Los datos sobre la situación política, que muchas veces son los que más se critican en estas encuestas, indican una realidad: que la gente obviamente no le está dando a la política la importancia que tal vez otros sectores quisieran darle, seguramente porque la presión por la sobrevivencia o la necesidad de un trabajo sigue ocupando la principal atención de la gente”, considera Ernesto Medina, rector de la UAM. No obstante, Medina cree que el aspecto político o de “proteger la institucionalidad del país no lo debemos descuidar, porque sin estabilidad y sin respeto a la institucionalidad será muy difícil que esta tendencia positiva que el país ha tenido en los últimos años en lo económico se pueda mantener”.La idea de los encuestados de que lo social es un problema que enfrenta el país experimentó un incremento de más del 13% en relación con el sondeo realizado a finales de diciembre pasado, al pasar de 10.78% a 23.2%, un dato que según Juan Sebastián Chamorro, presidente de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo (Funides), debe llamar la atención de todos los sectores.“Ha aumentado bastante la percepción de la población de que hay una mayor delincuencia y corrupción, entonces vemos que el tema económico siempre es el número uno, pero no queremos dejar de llamar la atención de que el tema social viene creciendo”, indicó Chamorro. Durante la presentación de los resultados de la encuesta, el gerente de M&R Consultores, Raúl Obregón, expresó que el 92.6% por ciento de los nicaragüenses propone el diálogo como herramienta para resolver las diferentes problemáticas del país. El 78.1% de los entrevistados aprueba el diálogo entre el Gobierno y el sector privado y un 84.4% sugiere el diálogo entre partidos de oposición y el Gobierno. Por otra parte, un 54.2% apoya demandas de cambios al sistema electoral y el 64.1 aprueba la promoción de reformas a la Ley Electoral, que impulsa la agenda del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep). “Es interesante que tanto los sectores independientes, como los simpatizantes del FSLN y la oposición, demandan que se atiendan los planteamientos por revisar el sistema electoral, para que después de las elecciones todo mundo quede tranquilo y las acepte”, indicó Obregón.El 71.1% de los nicaragüenses considera que la empresa privada es indispensable para el desarrollo del país, y solo un 12.9% está en desacuerdo, según la encuesta de M&R Consultores, realizada entre el 19 de junio y el 2 de julio de este año en todo el país. El estudio también reveló que el grado de acuerdo de los encuestados al planteamiento del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), de fomentar el empleo formal, se elevó al 73.4% según datos del sondeo, experimentando un incremento de casi 10 puntos porcentuales en relación con la encuesta de marzo del presente año cuando era de 63.7%. “El empleo formal es un tema que destaca, hay expectativas positivas de la población para el próximo año, pero en ese sentido la encuesta le dice al Estado que tiene que ser un Estado facilitador que promueva inversión y le dice al sector privado que tiene que ser ese motor que busque cómo poner la inversión y allí es donde está el principal reto: en tener empleos más formales y en tener más acceso a los productos de la canasta básica”, expresó José Adán Aguerri, presidente del Cosep. END