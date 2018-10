CSJ APRUEBA DEPORTACIÓN DE COSTARRICENSE A MÉXICO

2:12 a.m.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia autorizó la noche del jueves la extradición del empresario costarricensea México. Las autoridades consulares de Costa Rica en Nicaragua presentaron la semana pasada una carta firmada por el propio Gil Trejos, esposo de la exviceministra de Seguridad y Gobernación Marcela Chacón, en la cual explica que él no ha firmado ningún documento acogiéndose al proceso de extradición voluntaria a la República de los Estados Unidos Mexicanos, “ni ya o a futuro”, por lo que alega que todo lo actuado con respecto a su caso, “se encuentra viciado de nulidad”. El proceso se da sin que se escucharan los argumentos presentados no solo por José Daniel Gil Trejos, sino además por su defensa, la licenciada Orietta Benavides, pues nunca comparecieron ante un juez. Ante las circunstancias, la defensora Benavides presentó el viernes pasado un recurso de reposición de extradición para dejar sin efecto el fallo de la Corte, por inobservancia de los derechos humanos del costarricense., embajador de Costa Rica en Nicaragua, lamentó que a Gil Trejos no se le diera oportunidad de defensa y que se le ignoraran todos sus derechos, especialmente el sagrado del debido proceso.Pese a que la Corte Suprema de Justicia dio el visto bueno para que se extraditara al empresario tico a México, aún restan tres días para que la defensa y las autoridades nacionales presenten las apelaciones al respecto. Marcela Chacón explicó que los documentos presentados por la defensora de Gil, Orietta Benavides, les da una luz de esperanza e igualmente confía en las acciones que hasta la fecha ha llevado a cabo el embajador Sancho y la Cancillería para hacer respetar los derechos de su marido. El empresario costarricense fue acusado de fraude genérico por las autoridades mexicanas. END