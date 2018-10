06, Septiembre, 2015 06, Septiembre, 2015 4:37 a.m. 4:37 a.m.

ORTEGA A SANTOS: "EL MEJOR CAMINO ES EL DIÁLOGO CON VENEZUELA"

El Presidente de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega Saavedra, abogó la noche de este sábado por el diálogo entre los gobiernos de Colombia y Venezuela, para llegar a una solución pacífica ante los problemas que se han generado en la frontera entre ambos países. Durante la X Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de Petrocaribe, el mandatario nicaragüense reiteró su llamado al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, para que siga el camino del diálogo y respalde las medidas que está tomando el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Daniel también recordó a Santos que su gobierno no ha cumplido el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en el que se restituyeron 90 mil kilómetros cuadrados de mar territorial a Nicaragua. "Quiero decirle al presidente Santos que el mejor camino es el diálogo con Venezuela, que respalde las medidas que está tomando el presidente de Venezuela, y que se olvide de estar llamando a la corte, y hasta una corte celestial, porque sencillamente no tiene la autoridad moral para llamar a corte alguna, en tanto ni siquiera cumple con el fallo de la Corte Internacional de Justicia en La Haya en el caso con Nicaragua, el fallo que en noviembre cumple tres años". El Presidente Daniel mencionó que el conflicto generado en la frontera entre ambos países es una acción manipuladora del imperio para golpear la Revolución Bolivariana, señalando que la guerra sucia que promueve la desestabilización abarca la especulación de precios de los productos de la canasta básica, lo cual es alentado por las fuerzas más tenebrosas que están en Colombia. "Aquí lo que cabe es unir esfuerzos, como se lo habíamos planteado al Presidente en Colombia, para combatir juntos esa epidemia que está dirigida en contra de la Revolución Bolivariana y que también daña a los empresarios (colombianos)", valoró Daniel. El presidente nicaragüense también enfatizó que es ridículo que el gobierno colombiano quiera sentar a Colombia ante la Corte Penal Internacional, cuando no tiene autoridad moral para hacerlo. Recordó que en noviembre de este año, se cumplen 3 años desde que la Corte Internacional de Justicia de La Haya, dictó un fallo a favor de Nicaragua, sobre un diferendo histórico entre Colombia y Nicaragua, sobre la soberanía de la plataforma marítima de Nicaragua en el Mar Caribe. Estamos a "tres años del fallo de la Corte a favor de Nicaragua, 90 mil kilómetros cuadrados recobrados para la integralidad territorial y soberanía de Nicaragua. ¿Y cuál fue la respuesta y cuál ha sido la respuesta del Gobierno de Colombia? No reconocer el fallo. ¿Y cuál ha sido la respuesta del ex presidente Uribe en Colombia? Que hay que mandar los barcos de guerra al meridiano 82 para defender lo que la Corte definió a favor de Nicaragua", recordó Daniel. "Uribe, que en las reuniones de República Dominicana, cuando defendíamos la soberanía… ahí lo dijo frente a los periodistas, cuando le señalé este tema, le dije que retirara los barcos de guerra del meridiano 82, se lo dije en ese momento y estaba ahí el Comandante Chávez", relató el Comandante Daniel. El presidente también denunció que detrás de la estrategia de Colombia se encuentra el interés de Estados Unidos para desestabilizar la Revolución Bolivariana, razón por la cual los yanquis presionaron a los representantes en la Organización de Estados Americanos (OEA) votar a favor de la solicitud de Colombia, pero como no lo lograron intentan llevar a Venezuela ante la CPI. Daniel llamó a Colombia para que cumpla con el fallo de la CIJ, una corte que se instaló en Bogotá por el año 1948, pero que a pesar de haber sido fundada en esa ciudad las autoridades colombianas no reconocen el fallo. "Que reconozca el fallo de la Corte para que tenga la autoridad jurídica y moral para poder hablar que va a recurrir ante la Corte por cualquier problema con otra nación hermana", expresó el Presidente Daniel. Petrocaribe es un proyecto que trasciende al petróleo El Presidente Daniel valoró que los alcances de Petrocaribe son irreversibles y en eso reside la fortaleza de esa alianza de países. Sin embargo, manifestó que todos los días el imperio y sus secuaces están apostando a que el proyecto se derrumbe. "Cuánto se alegran cada vez que cae el precio del petróleo. Gozan porque, piensan, es la forma de cómo se va derrumbando el proyecto. Y no se dan cuenta que este es un proyecto que trasciende al precio del petróleo, que este no es un proyecto comercial, que este es un proyecto que está fundamentado en principios, en valores y no en pesos y centavos", refirió. "Este es un proyecto que nace del pensamiento, del arrojo, la lucha del pueblo venezolano y en particular de ese prócer de Nuestramérica, que es Simón Bolívar", agregó. Bolívar se hizo carne en Chávez El Presidente Daniel también se sumó al homenaje que los mandatarios de Petrocaribe hicieron al prócer Simón Bolívar, el Padre de la Patria Grande Latinoamericana y Caribeña. "Bolívar, que se hizo carne en Chávez, en el Comandante Hugo Rafael Chávez Frías se hizo carne e hizo posible hacer realidad, hizo posible convertir una realidad, la unidad latinoamericana y caribeña en medio de la diversidad y en medio incluso de contradicciones del mundo, pasando por provocaciones como las que hoy vive nuestra hermana República Bolivariana de Venezuela", expresó. Daniel también recordó el esfuerzo que tuvo que realizar el Comandante Eterno Hugo Chávez para consolidar la unidad latinoamericana en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) a pesar del empeño del ex presidente de Colombia, Álvaro Uribe, para boicotear ese proceso. Manifestó que la unidad latinoamericana irrita al imperio, el cual se revuelca tratando de mantener su dominio sobre toda Latinoamérica. "Eso explica las arremetidas contra los proyectos y los procesos libertarios de Latinoamérica y sobre todo al tratar de hundir a la Revolución Bolivariana. Están apuntado con todos los fuegos y lo han venido haciendo desde Hugo Chávez y ahora que ha continuado la batalla Nicolás, utilizando todas las tácticas y estrategias, y utilizando también empresas transnacionales, instrumentos del capital, instrumentos del imperio, como lo han hecho en ese tiempo, atentando contra el derecho soberano de la integridad territorial de la hermana República Bolivariana de Venezuela", afirmó. Daniel invitó a los miembros de Petrocaribe a defender la integridad territorial latinoamericana y caribeña de los zarpazos del imperio, porque el imperio utilizará todas sus estrategias para golpear por todos lados a la Revolución Bolivariana. “La espada de Bolívar sigue marchando por Petrocaribe y también se ha instalado en toda América Latina y el Caribe, con la CELAC… ¡Adelante, Nicolás! ¡Adelante, hermanos! Que somos una sola fuerza en estas luchas en las que sabremos vencer”, concluyó el mandatario. 19 DIGITAL