26, Octubre, 2015 26, Octubre, 2015 1:36 p.m. 1:36 p.m.

MINSA BRINDA INFORME SOBRE LA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

El Ministerio de Salud, (MINSA) brindó este lunes 26 de octubre, un informe sobre la situación epidemiológica de esta semana y lo que va del año 2015 y el avance del Plan Especial de Lucha Antiepidémica. En lo que se refiere al Chikungunya, durante esta semana se han procesado 297 muestras, de las cuales 175 resultaron positivas, para un acumulado en este año 2015 de 4 mil 349 casos confirmados por laboratorios. Carlos Saenz, Director de Vigilancia para la Salud del MINSA, detalló que en esta semana también se reportan 137 personas con dengue, lo que representa un 23% de menos casos en esta semana, en comparación con el año anterior, para un acumulado en el año de 1,810 casos de dengue, con un incremento del 11% en comparación con el año pasado. Recordó que estamos en el periodo del pico más alto del invierno, época en el que se puede reproducir cantidades increíbles de zancudos. “Es por eso que insistimos en brindar las recomendaciones pertinentes. Tenemos que seguir haciendo el plan de lucha antiepidémica, un plan especial que ha venido desarrollando el Gobierno junto con los Gabinete de la Familia, Comunidad y la Vida, para luchar de manera conjunta con todo el pueblo de Nicaragua”. Por otro lado, afirmó que en esta semana se detectaron 26 casos de leptospirosis. Se reporta un 38% de menos casos de Diarrea en comparación con la misma semana del año pasado. “En esta semana tuvimos 2 mil 400 casos de neumonía, en comparación con los 2 mil 440 casos de la semana anterior, se reporta un disminución cerca del 1%, con un acumulado de caso de neumonía de 97 mil 721”. No se registra virus H1N1, H3N2 ni Influenza B Sáenz informó que, hasta el momento no ha estado circulando el virus H1N1, H3N2, ni influenza B. “El año pasado en este periodo, llevábamos más de 600 casos de estos virus”, señaló. Hasta este momento, se reporta un 40% menos de fallecidos por neumonía, comparado con el año pasado. “Estos resultados se han logrado gracias a las acciones y medidas preventivas que ha venido tomando nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, aplicando las vacunas de neumococo e Influenza, que contribuye a que se reduzcan las manifestaciones clínicas de la enfermedad y así evitar muertes, sobre todo en niños y adultos mayores a quienes más afecta”, agregó. Avances en la lucha antiepidémica y medidas preventivas La Doctora Martha Reyes, Directora de Prevención de Enfermedades del MINSA, presentó el avance del Plan Especial de Lucha Antiepidémica, desde su inicio del 14 de agosto hasta el 25 de octubre del presente año. “En relación a las visitas casa a casa tienen como objetivo concientizar y sensibilizar a la población sobre las medidas de prevención y la búsqueda de febriles y la referencia oportuna de los casos a las unidades de salud, llevamos hasta la fecha 2 millones 659 mil 882 viviendas visitadas”. Hasta la fecha reportan un total de 9 mil 51 jornadas de limpieza realizadas en los 19 SILAIS del país. “Dentro de esta jornada se han eliminado un total de 69 mil 163 metros cúbicos de basura y criaderos potenciales”. En estas jornadas han participado 174 mil 182 personas de la comunidad organizada. Se ha visitado hasta la fecha 34 mil 200 puntos claves, entre ellos mercados, vulcanizadoras y cementerios, entre otros. Destacó que se han realizado 7 mil 277 escuelas visitadas, donde se han capacitado aproximadamente 388 mil 899 estudiantes a nivel de prevención y protección contra el dengue y chikungunya. Dentro del componente de abatización, Reyes dijo que hasta el momento llevan un total de 2 millones 223 mil 877 viviendas abatizadas, en los que se han destruido aproximadamente 16 millones de criaderos. Dentro del plan barrido, dirigido a los territorios de alto riesgo, han sido fumigadas 5 millones 253 mil 940 viviendas. Afirmó que es muy importante que a la par de las acciones que se realizan de forma conjunta con las diferentes instituciones, alcaldías y con la participación activa de los Gabinetes de la Familia, Comunidad y Vida. “Continuemos con esta responsabilidad compartida que la población ha asumido, como es el hecho de continuar revisando diariamente nuestras viviendas y patios, para la detección oportuna de criaderos no útiles, (llantas, botellas, tapas y material desechable), que pueden convertirse en un criadero potencial del Aedes Aegypti, transmisor del dengue y chikungunya que pueden causar la muerte. En relación a la leptospirosis la Dra. Reyes, dijo que es importante la limpieza de las áreas de alimentos donde se cocina, “Es importante lavar los utensilios que utilizamos para cocinar y servir los alimentos que durante la noche pueden ser contaminados con orina de rata. Agregó que ante este periodo de lluvia, es importante evitar transitar por aguas estancadas y corrientes de lluvias que pueden estar contaminadas con Leptospira. “Preparar los alimentos con agua potable y tapar los alimentos para evitar contacto con las moscas y lavarse las manos antes de preparar las comidas, antes de comer y antes de ir al baño, son recomendación para evitar la diarrea”. La Directora de Prevención de Enfermedades del MINSA, brindó recomendaciones que para evitar la transmisión de enfermedades respiratorias y sus complicaciones como es la neumonía, que puede causar la muerte. “Debemos proteger a nuestros niños y adultos mayores, evitando que se mojen innecesariamente y también en el cambio inmediato de ropa mojada, si han estado expuesto a las lluvias, el lavado constante de manos es clave si presentan un cuadro respiratorio”. Al finalizar, Reyes hizo un llamado a la población a evitar automedicarse y ante cualquier presencia de síntomas de cualquiera de estas enfermedades, acudir a la Unidad de Salud más cercana. 19 digital