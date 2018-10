JOVEN MADRE MUERE EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO

''No mediaremos con el que mató a mi hija, iremos a los juzgados. Sé que no voy a recuperar a mi hija, pero que pague por lo que hizo”. Nery Narváez, madre de la víctima.

SUSPICACIAS

Natalia Isabel Narváez Araica, de 15 años, murió arrollada por el conductor de una camioneta, quien tras el accidente la llevó al hospital Lenín Fonseca, pero la adolescente pereció en el camino. Un hijo de Narváez Araica, de apenas un año de edad, y la pareja de ella sobrevivieron al accidente, ocurrido a las 6:00 p.m. del jueves en la calle central que atraviesa la comarca Los Castros, en el municipio de Ciudad Sandino. Al momento de la tragedia, la joven caminaba junto a su compañero de vida y su hijo, de Sur a Norte.“La Policía (del Distrito 10) nos dijo que mi sobrina iba discutiendo con su pareja en la vía y que la atropellaron…Nosotros no sabíamos nada, hasta que a las 10:00 de la noche de ayer (del jueves) un policía de tránsito nos llegó a avisar”, relató Luis Manuel Narváez, de 18 años, tío de la víctima.Nery Isabel Narváez, de 30 años y madre de la víctima, lamentó que la corta vida de su hija fue muy tormentosa porque desde que tenía 13 años quedó embarazada de un chavalo que le dio mala vida, por lo que decidió separarse de él para luego aceptar convivir con otro, conocido como Winston, alias El Tapón, con quien tenía seis meses de convivencia. “Voy a pedir a la Policía que investigue a la pareja de mi hija porque es raro que si iban los tres en la calle (la víctima, su hijo y El Tapón), solo la hayan atropellado a ella, si iban discutiendo, yo no descarto que él la haya aventado hacia el carro, porque en el tiempo que ellos convivieron él le pegaba y la maltrataba, yo le dije a ella que lo dejara, pero no me hizo caso”, aseguró la adolorida madre. Ayer en las instalaciones de la Policía del Distrito 10 estuvo sentado en una banca el hombre conocido como El Tapón, quien lloró por un momento, pero al ver llegar a la madre de la víctima decidió marcharse del lugar. La Policía no ha ofrecido una versión oficial sobre el accidente en el que perdió la vida Narváez Araica. Las autoridades, no obstante, arrestaron a Antonio Silva, de 43 años, el conductor de la camioneta que arrolló a la joven, quien podría enfrentar un juicio por homicidio imprudente. END