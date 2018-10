16, Febrero, 2016 16, Febrero, 2016 6:45 a.m. 6:45 a.m.

LA NEUMONÍA AZOTA A NICARAGUA

None

Casi cuatro mil casos de neumonía se han presentado en los primeros meses del 2016. Solo en la semana del 8 al 14 de febrero se presentaron más de 1,900 enfermos y unas 17 personas han muerto en lo que va del año. Según el Epidemiólogo Eddy Zepeda, la neumonía es una enfermedad infecciosa, es un germen que penetra al sistema respiratorio y hace daño en la garganta y nariz y luego inflama el tejido pulmonar. El doctor Zepeda advierte que la neumonía es una enfermedad seria, grave, que se debe poner atención y hay que acudir a los centros de salud u hospitales desde los primeros síntomas, “Los problemas respiratorios si no se ponen atención de manera temprana hasta corre peligro la vida de la persona”, dijo vía telefónica en el programa 100% Entrevistas. El cambio climático y los cambios bruscos de temperatura favorecen a que aparezcan las enfermedades respiratorias que provocan no solo daño a la persona, sino también afecta a la economía del país por el número de personas que dejan de ser productivas. Para el epidemiólogo el hecho de que se registren casi 4 mil casos de neumonía tiene que ver con que ahora se le da un mayor seguimiento a diagnosticar la enfermedad y que es un proceso que los casos ascienden en determinados momentos del año, pero también cree que se han descuidado un poco las campañas para prevenir la enfermedad, “Se ha descuidado un poco porque sabemos que la neumonía mata y hay que preparar más la condiciones porque no se controla con acetaminofen, caldito y reposo”. La neumonía puede evitarse a través de la vacunación, que inmuniza por un período de 3 a 5 años, también se puede prevenir no teniendo contacto con personas que ya padezcan la enfermedad y proteger a los niños y ancianos a los cambios bruscos de clima ya que son los más propensos a esta enfermedad. 100% Noticias