23, Febrero, 2016 23, Febrero, 2016 5:14 a.m. 5:14 a.m.

COMERCIALIZACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN GENERA DESORDEN

La comercialización de materiales de construcción en el sector de la parada que esta frente a la Universidad Centroamericana (UCA), provoca desorden y una imagen de Managua que no es la adecuada, según concejales, ingenieros y expertos en urbanismo. Según los vendedores de los materiales, ellos están conscientes de la informalidad en la que se encuentran y tratan de no estropear la salida de los buses interlocales que salen por esa vía, además dicen que no pueden usar los terrenos de lo que se conoce como “La Piñata” porque tienen que exponer los materiales de manera pública para poder vender. Expertos en Ingeniería dicen sentirse preocupados porque creen que estas ventas informales que están casi a la orilla de la pista están invadiendo los andenes peatonales y provocando tolvaneras, además de dar una imagen de una Managua desordenada e insegura para los que transitan por ese sector. Walter Espinoza, Concejal de la Alcaldía de Managua (ALMA), dio a conocer que esta previsto habilitar la vía secundaria que está tomada por los areneros para dar una mejor salida a los interlocales. Los vendedores de materiales de construcción afirman que ALMA solo se ha aproximado a ellos para venderles el sticker, pero no les han hecho una propuesta de reubicarlos, pero si la llegarán a hacer ellos están anuentes a una reubicación. 100% Noticias