EXPLOSIVIDAD EN EL MOMOTOMBO

El Momotombo es de tipo estratovolcán. Un volcán cónico y de gran altura, compuesto por múltiples capas de lava endurecida, piroclastos alternantes (surgidos por una alternancia de épocas de actividad explosiva y de corrientes de lava fluida) y cenizas volcánicas.

El Momotombo, de 1.297 metros de altura; entró en una nueva fase eruptiva desde diciembre de 2015 tras una pausa de 110 años.

El comportamiento explosivo del volcán Momotombo no deja de sorprender a expertos, tras la fuerte explosión del sábado que provocó alarma en poblados aledaños, la actividad eruptiva no parece tener fin, hoy a la 9:27 de la mañana el coloso volvió a rugir y se reportó la caída de cenizas, en León Viejo y La Paz Centro. Sin embargo, el científico nicaragüense Jaime Incer Barquero señaló en el programa 100% Entrevistas que se trasmite por 100% Noticias, que el más activo de los volcanes sería el Telica. ''El volcán Telica no pasa un año sin que produzca una explosión'', alegó Barquero. Según el científico, los volcanes de Nicaragua experimentan actividad cada 25 años, es decir, se crea un ciclo donde se ajuntan entre sí explosiones inconexas en varios colosos. ''Hay un fenómeno de coincidencia en general, pero consistencia en cada 20 a 25 años en el que los volcanes actúan en continuidad'', explicó. Incer Barquero comentó también que no existe un récord histórico que se mayor o igual al evento catastrófico del Cosigüina cuando explotó en 1835 y oscureció el cielo por días. Además indicó que no se puede pronosticar un suceso parecido con el Momotombo, pero recomendó ejecutar las medidas de precaución en caso de un acontecimiento mayor.