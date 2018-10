21, Marzo, 2016 21, Marzo, 2016 5:54 a.m. 5:54 a.m.

POLICÍA NACIONAL REPORTA 6 MUERTOS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

La Policía Nacional informó que este domingo hubo seis muertos por accidentes de tránsito, los cuales fueron provocados principalmente por conductores en estado de ebriedad. El Sub Director de la Policía Nacional, comisionado general Francisco Díaz, explicó que los accidentes ocurrieron en San Benito, Managua y Boaco. El accidente de San Benito dejó como resultado tres muertos, mientras que en Boaco, hubo dos: el conductor y el pasajero de una motocicleta. Del total de muertos, 3 eran conductores (uno de vehículo y dos de motocicletas), dos pasajeros y un peatón. Aquí el factor no es mecánico, es humano”, explicó el Comisionado Díaz. La Policía Nacional reitera el llamado a no conducir en estado de ebriedad, a usar cinturón de seguridad y casco protector, y a evitar el exceso de pasajeros. Díaz llamó además a revisar el estado de los vehículos y, en el caso de los peatones, a tener precaución al momento de cruzar la vía. La Policía afirma que este domingo, el problema consistió en el número de muertos, ya que hubo 72 accidentes de tránsito, es decir 47 menos si se compara con los 119 registrados el Domingo de Ramosdel año pasado. 100% Noticias